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【沒有無緣無故的恨】陳健朗任導演兼男主角　陳凱詠拍親熱戲感尷尬

娛樂 16:53 2021/09/23

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

陳凱詠邀陳健朗任導演兼男主角。

Jace陳凱詠出道2年間，在以往的作品中，多是以一種抽離、事過境遷的狀態去演繹。新歌《沒有無緣無故的恨》的歌曲情感演繹出當下發生的事情，所以在表達上對她來說是一種新嘗試，而且錄音過程並不容易，掏盡揪心情感，帶來真摰動人的聲音。

「我希望把內心掏心掏肺的感受，坦誠呈現出來。」Jace表示以第一身的角度去演繹《沒有無緣無故的恨》，需要把自己當成故事中的主角，對方對自己的態度由關懷備至、時刻都在意我的大小事，直到慢慢地變成冷待，不瞅不睬。這種「慢慢」會一直累積，演化成一種憎恨。拍攝新歌MV，Jace擔當女主角，同樣需要演活這種憎恨。

Jace首拍親熱場面。

在短時間的籌備下，想呈現出一個富有電影感的《沒有無緣無故的恨》 MV，Jace在過往的MV拍攝未必有很多故事情節上的發揮。

這次角色除了女主角Jace外，飾演男朋友的陳健朗和飾演好朋友的談善言，每個角色都非常立體，而且充滿內心戲，像歌曲主題一樣，情感一直醞釀。

談善言參與MV演出。

故事講述Jace和陳健朗這對情侶由愛變成恨的過程，Jace始終忍受不了男友的不忠，而且對她的暴力對待，最後聯同好朋友談善言報復。

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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