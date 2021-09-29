【創業追夢】IT老闆為童年美食進軍飲食界　開特許經營車仔麵盼成小店孵化器

▲ IT老闆Ken的創業初衷，他希望發展一盤特許經營的生意，而2019年成功於荃灣開了第一間的加盟店，今年第二間將於元朗或觀塘開業。

要數香港的地道美食，你會想起咖喱魚蛋？碗仔翅？雞蛋仔？對於Ken（周駿祥）來說，車仔麵才是他從小到大的摯愛。本身為科技專才的他擁有自己的IT公司，2018年萌生了再創業的念頭，但認為要做就要經營一門能發展特許經營的生意，才可確保有穩定的利潤，二話不說他就敲定了車仔麵店，並起名為「三不館」。繼大埔總店及荃灣的首間加盟店後，今年將有第三間「三不館」開業，現時每間店平均日賣500碗麵，Ken表示希望自己的一套經營理念能成功發展為一個「小店孵化器」。

提升平民美食質素

Ken自言小時候家境不算富裕，而車仔麵這類基層平民美食就成了他的最愛。還記得小時候常幫襯車仔麵店，因為貪食物款式多，每次能夠自己話事挑選多款自己喜歡的配餸，作為小朋友當然開心，因此車仔麵留給他不少童年回憶。Ken本身從事IT行業，擁有自己的公司，主要幫助一些國際公司及品牌編寫電腦程式，但2018、19年的社會運動加上疫情，令公司生意大減，他慶幸當時「三不館」大埔總店的收入已穩步上升，總算填補了IT公司生意上的損失。

▲ 三不館店內的裝潢以50年代昔日香港為藍本，懷舊形象令食肆成了一間打卡店。（陳靜儀攝）

當初決定創業時，從未涉獵過飲食業的Ken，便找來行內人幫手，他邀請了一位兒時玩伴充當「三不館」的總廚︰

大廚是我小時候打機認識的朋友，我們相識了數十載，他師承一位米芝蓮大廚，然後曾經在美國及國內開火鍋店。他對味道有一種執著，例如堅持自製麻辣醬，結果很受歡迎，他回流香港後以此麻辣醬參加了一個廚王大賽並奪得金牌，所以我們現在亦特別將此麻辣醬加入到菜色當中。

▲ 三不館的金牌總廚賴師傅跟Ken從小認識，曾經憑自製的麻辣醬參加一個廚王大賽而奪得金牌，現金牌掛於店內展示。（受訪者提供）

「三不館」的餐牌內，就有麻辣豬手及麻辣芫荽皮蛋，當然店舖並不單靠麻辣美食作招徠，Ken有感車仔麵雖然是香港的特色美食，但卻未能做到精製，於是他跟大廚商量，希望由此出發。例如車仔麵的餸是每日即煮，份量有限，賣完即止；湯底落足料，加入了豬骨、大地魚、雞等食材長時間熬製；豬手是廚師每日逐隻燒逐隻去毛，令豬手表面更香脆更彈牙；為了保留傳統風味，他們堅持選用鮮豬大腸而非雪藏豬大腸，但處理工夫卻多了3倍。

我們是用煮中菜的模式去煮車仔麵，想讓大家知道車仔麵都可以做得很精細，希望將來香港車仔麵就如日本的拉麵一樣，都可以賣過百元一碗。

▲ Ken自言車仔麵由細食到大，而且食遍全港無數老字號，現在創業才知道要煮出一碗好吃的車仔麵並不容易，他們就選擇走精製的路線。（陳靜儀攝）

著重店舖形象

除了食物質素，大家走進「三不館」都會被店內的裝潢所吸引，所以不時會見到食客邊吃邊忙於打卡。店內播放著經典懷舊金曲，加上四周的環境，令人有點置身50年代昔日香港的感覺，Ken找來一塊古老繡花布掛於廚房門外，有一幅寫滿九龍皇帝曾灶財字樣的牆，還有四處所掛的懷舊港式招牌及家品陳設，都由他一手包辦，就連每一張「街招」上的字，他都花心思想過度過，為求令食客覺得親切之餘，更會發出會心微笑，而這些其實正是他口中的「品牌形象」。

▲ 店內的招牌菜之一有金牌麻辣豬手，用上店內馳名的麻辣醬烹調，麻辣醬因為加入了中藥材料，因此吃後不會熱氣。。（陳靜儀攝）

Ken的IT公司之前曾接了一個項目，就是負責替大中華區的翠華茶餐廳做形象包裝的工作，Ken便將該次的經驗，加上自己在攝影及設計方面的知識，為「三不館」打造了如今的特色懷舊品牌形象︰

我認為店舖的形象很重要，希望食客對我們留下好印象，好像我特別著重店內環境的整潔，就是想一洗大家對車仔麵店固有的印象。又好像疫情期間，因為堂食有所限制，我們便特別設計了一批精美的外賣盒，包裝非常搶眼易認，並加上『安心封條』，確保食物沒被打開或受感染，這些都成了客人繼續幫襯的理由，我們大埔店的外賣生意，更成了Food Panda頭三位食肆。

因此Ken認為創業的其中一個成功之道，就是懂得應變，並要有分析力，分析業務情況，再立即想出應對的方法。

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應變能力是創業成功之道

正如Ken的創業初衷，他希望發展一盤特許經營的生意，而2019年成功於荃灣開了第一間的加盟店，今年第二間將於元朗或觀塘開業。他建立的經營模式是希望能協助想初次創業的朋友上車，以年青人為例，他們的資金未必很多，但若果幾位朋友合資，每人所需資金不過數十萬元，但Ken希望大家投資之餘，亦會親身落手落腳參與，絕對可以有一份收入不錯又自主性強的工作。

我的特許經營概念跟其他人的有點不同，我不希望只是供應食材及裝修，而是為加盟店提供專業知識，並會協助營運，一同檢討及改善店舖的生意，幫助他們提升利潤。

Ken的確會不時向加盟店獻計，例如荃灣店每個周末都有大批外傭湧至，經常包圍了店舖一帶的範圍，亦難免阻礙了其他人走近，於是Ken就想到倒不如想些新點子吸引他們幫襯，於是每逢周日推出適合外傭口味的「菲律賓國寶湯麵」，並只屬荃灣店限定，絕對是懂得應變的最佳示範。

記者︰梁靜詩