【病重老師】視像授課從不露臉被質疑偷懶　教授意外開鏡頭揭患病︰不想學生擔心

▲ 印尼一名大學教授視像授課從不露臉，學生質疑他偷懶，一次意外開鏡頭揭示真相。

新冠肺炎仍在全球蔓延，有學校採用遙距視像授課，避免人群聚集。印尼日惹大學在新學年就採用網上授課，可是有位教授的網課引起熱議，他總是不開鏡頭，有不少學生質疑他偷懶、不跟學生互動。老師有一次意外地開啟鏡頭揭開真相，令學生慚愧又心痛。

大學教授上網課不開鏡頭

綜合印尼傳媒報道，印尼日惹大學（Gadjah Mada University）在本學期因應疫情，採用線上教學，該大學有名教授Edi Prasetyo Nugroho的網課引起討論，因為他授課時不打開鏡頭，一直讓螢幕呈現黑畫面，學生們只聽到他的聲音，總是看不見他本人。

不露面的Edi一直很神秘，令學生感奇怪，開始有學生認為他想偷懶或做了見不得人的事，引發外界很多揣測，劣評亦隨之而起，引起學生不滿，責備他無心教學、不尊重學生等。

▲ 教授一直沒開鏡頭上網課，不想學生擔心他的健康。（TikTok圖片）

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不小心展示真面目

不過，日前某次上課時，教授意外地打開網課螢幕，首次將真面目展示學生前，當時不少學生們驚呆，見老師插著呼吸器，一臉病態的他表情痛苦，但努力地為學生們講課。

據悉，Edi於2010年感染腎臟疾病，要去醫院洗腎2次（血液透析），患腎病11年的他近期病情惡化，必須靠呼吸器維持身體機能。儘管身體不適，也無阻他的教學熱誠，堅持為學生上課。他的病情曝光後，解釋一直關閉鏡頭的原因。

現在大家應該得知我的病情，當時沒有學生知道我的情況，因為我躲在鏡頭後面，不想讓學生擔憂我的健康，將焦點從學業轉移至我的身上。

有學生於9月初將Edi的短片放上抖音，分享他抱病仍教學的經歷，希望藉此給老師鼓勵與關懷，學生們都大為感動，紛紛留言，有關留言如下︰

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責任編輯：王明芳