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【物理巨擘】首位華人諾貝爾物理學獎得主楊振寧迎百歲壽辰　中大清華合辦研討會送祝福

社會 17:02 2021/09/23

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中大師生透過視像連線參與「楊振寧先生學術思想研討會」。（中大提供）

首位華人諾貝爾物理學獎得主、中大博文講座教授兼理論物理研究所所長楊振寧即將迎來百歲壽辰，清華大學、中大及中國物理學會昨日聯合舉辦「楊振寧先生學術思想研討會」，向楊振寧送上祝賀。中大展出數十件由楊振寧送贈的珍藏，包括研究文章、手稿等，展期至明年1月28日。另外，國家教育部亦代表國家主席習近平向楊振寧贈送花籃，並轉達對他百歲生日的祝福。

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研討會於北京清華大學舉行，中大校長段崇智聯同中大管理層、楊振寧的中大好友等，出席研討會的視像連線。段崇智致辭時向楊振寧多年來的對大學的支持及付出獻上感謝，又說感激他與中大同行將近六十載，設立獎學金助中大倡學培賢；又讚揚其於科研方面成就非凡，為學處世的精神成為世人的楷模。

清華校長邱勇致辭時則表示，楊振寧是華人首位諾貝爾獎獲得者，他的獲獎向全世界表明，中國人在科學領域能取得頂尖的偉大成就；又讚揚其於中國基礎科學研究發展、中國科教政策制定積極建言獻策。

另外，中大大學圖書館大學展覽廳於9月22至明年1月28日舉行「楊振寧教授百齡華誕　物理巨擘 中大摯友」展覽，展出楊振寧贈予中大的數十件珍藏，包括研究文章、手稿、刊物、畢業證書以及大量照片，以及諾貝爾物理學獎等多個獎章的複製品，亦介紹楊與中大深厚的淵源。展覽歡迎公眾免費入場參觀，但須預先登記。有關展覽詳情及登記方法，可按此瀏覽。

據新華社報道，國家教育部受國家主席習近平委托，昨日到清華大學看望楊振寧，並代表習近平贈送花籃，轉達習近平對他百歲生日的祝福。

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責任編輯：黃悅晴

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