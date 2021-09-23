【人工授精】33歲單親媽嫌人工受孕太貴　網購授精工具睇片自學一擊即中生女【內附醫生解說】

▲ 一名單親媽媽網購授精工具睇片自學，一擊即中生下女兒。

懷孕生育之路並非人人順利，有人求子多年仍無所出，或考慮透過人工受孕嘗試懷孕。英國一名單親媽媽希望為兒子添弟妹，於是想到人工受孕，可是被高昂費用嚇怕。她決定自行進行人工授精，網購授精工具睇片自學，最終一擊即中生下女兒。

獲捐精再網購授精工具

據英國《鏡報》報道，現年33歲的Stephenie Taylor與前男友育有一子Frankie，下月即將5歲，她渴望再當媽媽，卻不想貿然找另一半，但得悉私家診所人工受孕的驚人收費後感到沮喪，一度放棄生育計劃。她後來發現一個訂購精子的App「Just A Baby」，並想找到一個沒有重病史、以家庭為重的男人捐精，她在一日內就找到適合的人選。

雙方互傳短訊3周後，對方於去年1月將精子送到Stephenie家。與此同時，Stephenie從eBay購得授精工具，並看YouTube影片學習如何自行進行人工授精。她聲稱兩周後發現自己懷孕了，首次嘗試自行人工授精便成功。

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聲稱成功懷孕誕下B女

去年10月15日，Stephenie誕下重6磅多的女嬰Eden，她形容女兒為「奇蹟」和「真正的網上嬰兒」。

如果我不是通過網上的電子資訊，那麼她就不會在這裡。我為再次成為媽媽而欣喜若狂，我為她來到這個世界的方式感到自豪。

Stephenie的媽媽和姊姊為她再次懷孕感到高興，但爸爸知道她的懷孕方式後，要花點時間才能接受。不願透露姓名的捐精者表示，Stephenie是一個了不起的人，更直言「如果她將來想要更多的孩子，我很高興再次這樣做。」

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人工授精需經醫護人員進行

本港婦產科專科醫生方秀儀接受TOPick訪問時表示，報道描述的應該是類似「人工授精」（Intrauterine Insemination，IUI）的步驟。方醫生指出，如果於排卵日用導管將健康的精子放入子宮腔內，或放入陰道接近子宮頸口的地方，精子就有機會與卵子結合受精，因而受孕。而這需要接受訓練的醫護人員才能進行。

方醫生表示，生育輔助技術如人工授精（IUI）或體外受精及胚胎移植（IVF）都應由合資格醫護人員進行。她解釋，自行進行IUI有機會陰道感染，精液存放、運輸期間可能受感染，又或感染性病，因對方可能沒做性病篩查，甚至造成創傷，如陰道或子宮頸出血。醫護人員採用的工具會經過徹底消毒無菌，而網上出售的工具，安全性沒有保證。

她補充IUI的正確程序，進行IUI當天，男士需提交精液樣本到輔助生育中心。精液樣本會經過處理，以收集健康和活躍的精子。醫生會用一支微細的導管經過子宮頸，然後把處理後的精液直接注進女士的子宮腔內。整個程序需時約5分鐘，完成後休息15分鐘便可回復正常生活。整個過程並不會產生強烈痛楚，所以一般不需要麻醉或止痛。

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記者：駱秀玲