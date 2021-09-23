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【完美大婆】洗米華與愛女撐太太新店曬恩愛　洗米嫂放閃：老板大駕光臨

娛樂 17:40 2021/09/23

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

洗米華夫婦曬恩愛。

現年40歲的「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）近日開設一間以花藝為主題的咖啡店，她的型佬丈夫「洗米華」周焯華帶同大女周梓潼（Virginia）落舖撐愛妻，高調放閃。

至於19歲的Virginia散發著少女味，而且愈大愈似媽咪。

洗米嫂在社交平台上載幾張丈夫「巡舖」及與一家人的合照，她還開玩笑地寫：「老板大駕光臨嚟我舖頭打咭👍🏼」，大曬恩愛。

【完美大婆】洗米嫂Heidi跟洗米華合體放閃　「烏鴉」張耀揚型爆現身搶風頭

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運動達人洗米嫂

已是3孩之母的Heidi，獲不少網民讚保養得很好。從中相所見，Heidi一身古銅色肌膚，而且身段屬運動型，肌肉緊緻。

事實從洗米嫂的社交平台所上載的相片已可見，她十分好動，平時喜歡戶外活動，時常去跑步、行山，難怪曬出一身健康膚色。

同場加映：麥美恩訪問

此外，Heidi亦喜歡在健身室做運動操肌，其家中有設備完善的私人健身室，當中有齊專業健身器材外，還設有一面兩層高的攀石牆，天台有私人泳池及桑拿房。

她在社交平台亦上載不少騷健美身段的照片，但全身體脂肪率已操練至17.6%的她曾表示仍未滿意，要求實在十分高。而且，洗米嫂還擁有初級瑜伽教練證書，堪稱運動達人。

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最新影片推介：關東遼參彈口南美參爽脆　大廚教揀靚海參及處理方法

撰文 : TOPick柴犬出動

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