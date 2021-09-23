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【打劫案】麼地道便利店微信增值行劫案　警方於紅磡拘捕2人涉行劫及藏禁藥等

社會 17:52 2021/09/23

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警方昨日（22日）在紅磡區拘捕兩名男子。（黃傑偉攝）

警方昨日（22日）在紅磡區拘捕兩名男子，分別為31歲姓容男子，被捕人涉及星期日（19日）麼地道一便利店行劫罪。另外一名48歲姓馮男子，涉嫌藏有違禁藥物冰毒及違禁武器「鐵蓮花」被捕。

案件發生於星期日，姓容31歲男子，當日凌晨時分在尖沙咀區一超級市場，盜竊一把長20厘米利刀，其後於麼地道63號一間便利店用以指嚇職員，為其微信支付增值一萬元，店舖職員指增值限額為5,000元，賊人其後搶去職員增值器，自行增值5,000元後沿麼地道逃去，並將利刀棄於附近麼地道垃圾桶內。

西九龍重案組4b隊接手，經深入調查及翻看大量閉路電視後，成功鎖定一名涉案男子，並於昨日（22日）在紅磡區展開埋伏拘捕行動。行動期間，警方發現疑犯與一名48歲姓馮男子接洽，於是將兩人截查，警方在姓容男子身上尋獲涉案手提電話，於是以盗竊及行劫罪拘捕男子，調查發現涉案微信戶口屬於另一男子持有。

其後警方在姓馮48歲男子身上檢獲懷疑少量冰毒，及違禁武器鐵蓮花，於是將男子拘捕。警方指未有證據顯示姓馮男子與劫案有關，男子現保釋候查。而31歲姓容男子涉及盗竊及行劫罪，現正扣留調查中。

西九龍警區重案組高級督察梁家進指，警方正追查涉案微信戶口持有人是否涉案，警方重申行劫罪屬嚴重罪行，最高可被判處終生監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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