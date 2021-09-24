【守護家庭】麥雅緻重新振作榮升3孩媽媽　夫妻從不內鬨︰家庭首要有愛

▲ 麥雅緻榮升3孩媽媽，為了孩子一定會振作起來。

「人生總有難過的事，要學習如何控制情緒，令事情不會太差。」張頴康及麥雅緻（Angie）剖腹誕下第三胎「小蛋黃」，母子平安，張頴康承諾會負責所有粗重事。縱然一家人早前經歷了至親離世，但生活還是要好好的過，珍惜一家人的相處時光，並迎接小生命的來臨。

▲ 第三胎小蛋黃出世！（張頴康麥雅緻facebook圖片）

「小蛋黃」的由來

麥雅緻早前帶同7歲女兒小豆（張雅喬）接受TOPick訪問分享懷孕喜悅，先解釋「小蛋黃」名字的由來，又是出自老公張頴康的想像力，他第一次陪老婆去照超聲波時，覺得超聲波的影像好似一隻卡通人物。

他覺得似「蛋黃哥」很歎地躺在肚裡，好「Chill」，所以就叫「小蛋黃」，其實我自己就不太看得出來，哈哈。

▲ 麥雅緻教導女兒必須以禮待人，還要有愛。（黃建輝攝）

張頴康和麥雅緻都是家中的獨子獨女，一直很喜歡小朋友，渴望組織家庭，故兩人2012年婚後不久便開始造人，2014年5月便誕下女兒小豆，2017年再誕子小花生，至今年再迎接第三胎。Angie解釋今胎不是計劃，也不是意外，「是愛，好順其自然地發生。」

雖然Angie陀B經驗豐富，但「緊張大師」張頴康在百忙中仍抽空陪伴老婆每次產檢，工作期間還時常以視像電話保持聯繫，提點她出入要小心。大女小豆也一樣貼心，除了叮囑媽媽小心之外，一起外出買餸會幫手提取。

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父親猝逝 珍惜一家相處時光

40歲的Angie稱今次的妊娠反應較大，但與年齡未必有關，反而因為要照顧兩個小朋友，對體力需求較大。所以Angie的父母專程從美國回港幫忙照顧小朋友，豈料麥爸爸在隔離期間突發性腦出血猝逝，令全家陷入愁雲慘霧。Angie在社交平台留言︰「我的心像穿了一個大洞」，令人心痛。

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麥爸爸生前最愛兩位孫兒小豆和小花生，孫兒也很不捨得公公，但小豆痛哭過後堅強起來，擔任起安慰及照顧媽媽的角色，給媽媽心靈慰藉。而仍需隔離的麥媽媽也十分堅強，還一直擔心懷胎的女兒，令Angie深感佩服。

▲ 麥雅緻承諾爸爸，會好好教導養育子女及照顧家庭。（張頴康麥雅緻facebook圖片）

Angie明白生活還是要繼續，孩子仍需要媽媽，她為爸爸舉辦安息禮後，把一切回憶留在心底裡。自麥媽媽隔離完畢後，一家人形影不離，小豆和兒子小花生（張迅橋）更爭著與婆婆在一起，珍惜相處時光，Angie承諾︰「我們會照顧好婆婆，和我們一起生活。」

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樂做三代人的溝通橋樑

她特別感謝老公在整個孕期一直陪伴她，還當起大廚自學外父煮飯煲湯的味道。她感言基於老公的家庭背景，已有很長時間沒有和長輩生活。張頴康4歲遭母親離棄，父親後來另娶組織家庭，父子關係疏離，故張頴康起初與長期在外國生活的外父外母，曾出現溝通問題，需要她做中間人調停。

如果中間人不出聲，兩者是很難拆解問題。生活上大家難免有磨擦，但我們是一家人要和諧共處，要記住前提是大家都為大家好，必須和平處理，我會向老公解釋我父母為何會緊張，他都會理解的。

▲ 麥雅緻沒有向子女透露胎兒的性別，保持神秘感。（黃建輝攝）

Angie最近主要為港台節目《香江暖流》擔任主持，主要負責家庭融洽部分，協助化解三代人在溝通上的衝突。她可應用自己修讀「兒童與家庭教育文學碩士課程」所學到的知識分享給聽眾，同時又能應用於自己家庭中。

▲ 小豆希望小蛋黃是女孩子，會較溫柔對待她的玩具。（黃建輝攝）

他們聽過不少長者分享後，得知三代人衝突大多源於彼此了解不足，很多年輕一輩並非不關心長者，而是想出另一套方法給長輩，例如這樣較安全，但他們卻沒了解過長輩想要甚麼，且往往因為沒有好好控制情緒，令雙方爆發衝突。

人好多時被情緒帶動了，做這個節目令我體會到情緒和觀感會如何影響事情。人生總有一些不開心和難過的事，要學習如何控制情緒，令事情不要去到那麼差，我們要學習面對、解決和放下。

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老公教路︰不要自製煩惱

一直缺乏家庭愛護的張頴康，卻教識老婆一件事︰「不要自製麻煩或煩惱」，他認為與其花時間去拆解自己製造的問題、花時間去內鬨，為何不先解決生活上外來的問題呢？Angie一直緊記「不要內鬨」，還要讓家庭充滿愛，教導子女以禮待人。小豆聞言即說出媽媽的教悔︰

媽媽教我們要Kindness，多說please、thank you、謝謝或多謝，要好好對人，還要有愛。

▲ 40歲的麥雅緻榮升3孩媽媽，她表示今胎的妊娠反應較大。（黃建輝攝）

Angie笑言經常在孩子面對與老公親吻，他們相信夫妻要先有愛，孩子才感受到愛。Angie問︰「我們經常在你面前親吻，你會覺得奇怪嗎？」小豆甜笑回答︰

不會啊，你們是夫妻，這是愛嘛！

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記者︰林綺玲

場地︰FAMA