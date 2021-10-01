【5000元消費券】第二期消費券今天可領取　一文看清商場最新優惠

▲ 首批申請者10月1日領第二期消費券，一文看清各大商場優惠獎賞。（資料圖片）

首批申請人士將於10月1日領取第二期電子消費券。陸續有商場推出購物折扣吸引市民消費，TOPick整合了各大商場的優惠活動：

新鴻基地產

新鴻基地產旗下荃灣廣場及新達廣場最近齊推消費券第二浪獎賞，荃灣廣場於10月1日起推出「消費4重賞」，顧客於任何商戶消費滿指定金額，即有機會獲得高達2,100元商場贈券及5倍The Point會員積分。而新達廣場的「好賞購物月」，就會於10月1日至11月28日逢星期六、日及公眾假期，顧客消費滿指定金額可獲100元優惠券。

MOKO 新世紀廣場、YOHO MALL 形點及新都會廣場，三個商場推出「消費券賺上賺 10 月限定」活動，派發超過1千萬港元商場購物贈券。顧客可享商場購物贈券組合及同時賺取消費積分，當中旺角 MOKO 新世紀廣場累積消費滿$6,000，更可獲回贈千元商戶禮券 。

華人置業集團

集團旗下6個商場包括：The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET 及灣仔電腦城繼續送出總值超過1,000萬元的現金券，「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店亦將以10元發售電影禮券、護膚品、口罩及精品。詳情即看【下一頁】

ELEMENTS圓方

ELEMENTS Club 會員及「圓方之友」由即日起於商場內，使用指定電子貨幣消費滿2,000元，可享有2,000元的獎賞；即日起至10月31日於指定商戶消費滿2,000 元，亦可額外獲價值200元的護膚禮遇。10月1至10月3日期間，在指定美容及護理商戶，或指定時尚服飾商戶即日單一消費滿2,000元，可再額外獲得總值500元的消費美容及護理電子禮券。詳情即看【下一頁】

信和集團

旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場將於9月27日至下年1月2日期間，推出「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」，凡S⁺REWARDS會員即日於2間不同商戶以電子貨幣消費合共滿1,000元或5,000元，並即日於商場禮賓處或客戶服務中心成功完成點數及抽獎登記後，即可賺取1張電子抽獎券。至於周末及公眾假期，會員到以上商場內的遊戲攤位進行抽獎，更有機會獲得200%的消費回贈，或音樂頒獎禮門票2張。

另外，集團於10月1日至11月14日與八達通合作，除於上述商場外，更於尖沙咀中心、帝國中心及藍灣廣場推出消費獎賞活動，顧客只需於參與商場內以八達通即日單一消費滿300元或以上，即可於指定商場禮賓處及客戶服務中心登記消費，成功登記消費後即可換領50元會員現金券或指定商戶現金券，共送出6萬份總值120萬元的獎賞。

沙田新城市廣場

商場將投入逾1,000萬元推廣費加推「電子消費券第二期．開心3重加倍賞」，市民於10月1日至11月30日期間，最高可獲2,600元購物消費券回贈，分別為場內消費滿3,000元可獲600元及消費滿8,000元可獲800元商戶購物消費券。

另外，消費滿20,000元的顧客更可即獲1,200元包括一田超市、萬寧現金券及Movie Town電影門券。而商場亦推出全年消費券回贈優惠「全年慢慢搣．一路密密賞」，即日起至12月31日期間，市民透過Wechat PayHK消費滿300元可獲20元的商場餐飲現金券，而消費滿800元即可獲50元的美妝或運動商戶的商戶現金券；至於透過八達通在餐飲商戶消費滿600元亦可獲30元的新地商場電子禮券。

荷里活廣場

由10月1日至12月27日(逢星期五、六、日及公眾假期)推出「繽紛消費賞」活動，派出總值超過400萬元優惠券，憑即日電子貨幣消費滿1,200元或VIC會員憑120 VIC積分，即可換領總值200元優惠券，當中包括「50元指定商戶購物優惠券」3張及「50元指定商戶美食優惠券」1張。

此外，VIC會員於11月1日至12月31日期間於場內指定「食肆」、「服飾」、「美容」、「影音或家庭電器」、「工藝或家居佈置」之商戶，以電子貨幣消費並成功登記之有效發票，即賺取2倍會員積分。而首3名累積最高消費金額（不少於30,000元）之VIC會員，更有機會贏取價值5,000元的指定商戶現金券。

紅磡黃埔天地

市民在10月1日至11月7日逢週末及公眾假期，凡於黃埔天地指定商舖以支付寶香港、八達通、微信支付香港或拍住賞，消費滿300元即可獲贈50元指定商戶現金券；消費滿600元可獲贈150元指定商戶現金券；消費滿1,000元可獲贈300元指定商戶現金券。憑最多兩張不同商舖上述電子貨幣即日之交易紀錄頁面及對應商戶同日之機印發票，即可換領指定商戶組合現金券，每日數量有限，換完即止。

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責任編輯：陳麗娜