【5000元消費券】首批申請者10月1日領第二期消費券　一文看清各大商場優惠獎賞

▲ 首批申請者10月1日領第二期消費券，一文看清各大商場優惠獎賞。（資料圖片）

首批申請人士將於10月1日領取第二期電子消費券。陸續有商場推出購物折扣吸引市民消費，TOPick整合了各大商場的優惠活動：

信和集團

旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場將於9月27日至下年1月2日期間，推出「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」，凡S⁺REWARDS會員即日於2間不同商戶以電子貨幣消費合共滿1,000元或5,000元，並即日於商場禮賓處或客戶服務中心成功完成點數及抽獎登記後，即可賺取1張電子抽獎券。至於周末及公眾假期，會員到以上商場內的遊戲攤位進行抽獎，更有機會獲得200%的消費回贈，或音樂頒獎禮門票2張。

另外，集團於10月1日至11月14日與八達通合作，除於上述商場外，更於尖沙咀中心、帝國中心及藍灣廣場推出消費獎賞活動，顧客只需於參與商場內以八達通即日單一消費滿300元或以上，即可於指定商場禮賓處及客戶服務中心登記消費，成功登記消費後即可換領50元會員現金券或指定商戶現金券，共送出6萬份總值120萬元的獎賞。

沙田新城市廣場

商場將投入逾1,000萬元推廣費加推「電子消費券第二期．開心3重加倍賞」，市民於10月1日至11月30日期間，最高可獲2,600元購物消費券回贈，分別為場內消費滿3,000元可獲600元及消費滿8,000元可獲800元商戶購物消費券。

另外，消費滿20,000元的顧客更可即獲1,200元包括一田超市、萬寧現金券及Movie Town電影門券。而商場亦推出全年消費券回贈優惠「全年慢慢搣．一路密密賞」，即日起至12月31日期間，市民透過Wechat PayHK消費滿300元可獲20元的商場餐飲現金券，而消費滿800元即可獲50元的美妝或運動商戶的商戶現金券；至於透過八達通在餐飲商戶消費滿600元亦可獲30元的新地商場電子禮券。

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責任編輯：陳麗娜