【東京奧運】港鐵今起奧運及香港站辦東奧相片展　霍震霆冀透過展覽延續運動熱潮

▲ 港鐵公司由今（23日）起至10月24日在香港站及奧運站舉行「東奧『動』人時刻」相片展覽。（馮漢柱攝）

港鐵公司由今（23日）起至10月24日在香港站及奧運站舉行「東奧『動』人時刻」相片展覽，多名東奧運動員亦有出席開幕禮。港鐵同時亦向得獎運動員及參與奧運的運動員分別送上終身免費的港鐵車票及一年免費車票，並宣布向公眾送出10萬程免費本地單程車程，運動員均表示免費車票對他們的訓練開支有很大幫助。

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「東奧『動』人時刻」相片展覽將展出多張香港運動員在奧運會競賽時的相片，相片涵蓋劍撃、羽毛球、乒乓球、空手道、游泳、風帆、馬術、體操、高爾夫球和單車等運動項目，展現運動員拼盡全力爭勝和奪牌喜悅的一刻，為香港體壇留下珍貴紀錄，亦讓市民可重溫令人振奮的歷史時刻。

港協暨奧委會會長霍震霆指，今屆奧運賽果香港成績屬有史以來最好，相片展將體育氣氛帶入社區，港協對提供照片讓市民重溫奧運時刻，表示支持，冀市民對運動的熱情能透露展覽延續下去。

本屆奧運會女子乒乓球團體賽銅牌得主蘇慧音，以及女子20公里競走代表程小雅亦有出席活動，殘奧代表則有羽毛球男子SH6級單打銀牌得主朱文佳、硬地滾球混合BC3級雙人賽代表何宛淇，及女子乒乓球TT11級單打銅牌得主王婷莛，他們均有分享出戰奧運的「動人一刻」。蘇慧音表示，屬於自己的東奧時刻莫過於得悉自己贏得比賽後與其餘2名隊友相擁的一刻，最難忘最可貴畫面；程小雅亦分享自己遠在東京比賽期間聽到聽到有一名香港女子為自己打氣，「當時聽到起雞皮」，感到非常感動；朱文佳則指於比賽出場前一刻緊張及有壓力的感覺令自己最難忘；王婷莛指站在頒獎台上是她的「動人時刻」。

殘疾運動員無論是薪金及獎金，均比健全運動員為低，何宛淇回應指，所有事件都需要一個進程，相較10年前現時的待遇慢慢拉近，期望政府及商界人士可更留意殘奧，了解殘疾運動員的需要，慢慢發展至「同工同酬」。朱文佳則指，自己成為運動員的資歷較淺，認為香港近年對殘疾運動員的支持愈來愈多，由2018年起有全職運動員計劃，殘疾運動員可以全職身份享受運動學院的支援，「幫助到我們的成績愈來愈好，證明計劃相當有成效，只要願意支持我們，已經可以幫助我們在國際場上獲得佳績」。

港鐵指，自2013年起，港鐵與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會合作，為「香港運動員就業及教育計劃」，提供生活技能培訓課程，協助已退役及即將退役的運動員提升職場所需技能。

計劃推出至今共為數百名本地運動員提供培訓，其中前滑浪風帆港將蔡卓恆（Chris），曾代表香港參與過多次大型賽事，其後於2008年退役後，修讀毅進康樂管理證書課程，當時他認為自己沒有工作經驗、低學歷，很難找到滑浪風帆以外的工作，惟透過計劃成功獲聘為港鐵的站務主任，現時更晉升至高級車站管理主任，負責監察列車服務、管理同事工作。

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記者：洪芷晴