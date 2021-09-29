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【超市大搜查】50款乳酪飲品糖分大比拼　一文看清13款「非高糖」乳酪飲品名單

兒童健康 10:49 2021/09/29

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不少家長為了子女健康，會購買乳酪飲品。但市面上部份乳酪飲品含糖量高，TOPick近日檢視市面上50款乳酪飲品，結果發現，有13款乳酪飲品，每100毫升飲品的含糖量低於或等於7.5克，其餘均高於7.5克。有營養師表示，小朋友飲用含糖量高的乳酪飲品，不僅易致肥胖、影響小朋友的胃口，還會影響專注力，甚至影響免疫系統。

衛生署指引，每100毫升飲品含糖量低於5克屬低糖飲品。而參考衞生署發出的《學生小食營養指引》，每100毫升飲品的含糖量若超過7.5克，則屬高糖飲品。世界衛生組織於2015年發出報告，指如小孩在童年時肥胖，長大後肥胖的機會較大。

TOPick記者近日搜羅市面50款乳酪飲品，包括雀巢牛奶公司、十字牌、維記、滋味、安慕希、Yoplait、Emmi Swiss等，據成份表所列，整理出12款非高糖、每100毫升飲品的含糖量低於或等於7.5克的乳酪飲品名單，其中Tamar Valley Dairy Kids Greek Vanilla Yoghurt Pouch含糖量最低，每100克含糖量為2.8克。詳細48款乳酪飲品含糖量名單如下：

每100毫升/克含糖量7.5克或以下的乳酪飲品：

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而在是次檢視市面上的50款乳酪飲品中，有37款乳酪飲品每100毫升含糖量為7.6克或以上，其中一款含糖量更達14.7克。

詳細每100毫升/克含糖量7.6克或以上乳酪飲品：

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營養師李杏榆（Annie）接受TOPick訪問時表示，市面上很多乳酪飲品，會稱加鈣或有營養素，對部分乳糖消化力較差、飲奶易肚屙的小朋友，乳酪和乳酪飲品可循序漸進去適應奶，因相對乳酪的乳糖含量少。

不過，Annie提醒，乳酪飲品要小心選擇，因乳酪飲品只是有乳酪味道，並非大家心目中希望，飲乳酪飲品有益生菌；而且部分乳酪飲品標示的是整支的含糖量，並非每100毫升，不知不覺間會攝取過多糖分；另還要留意，乳酪飲品很少標榜高糖，可能標示無添加糖，但部分水果屬高糖分，

如芒果、藍莓，士多啤梨，這些都是比較高果糖的水果，如加了新鮮果肉，就會變得高糖。

Annie稱，小朋友攝取過多的糖分，除了會增加體重、導致肥胖問題，還會影響小朋友的胃口；且小朋友如對奶類敏感，有機會皮膚致敏、濕疹發作；另乳酪飲品中不只有乳糖，還額外添加其他糖，直言，

攝取過多的糖分，會令小朋友容易產生疲倦，影響專注力，甚至影響免疫系統。

Annie建議，家長在購買乳酪飲品中，應留意產品標籤；而部分水果糖分較高，故需留意乳酪飲品中是否有鮮果、以及是否有額外添加糖。

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責任編輯：黃存新

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