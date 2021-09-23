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【國泰航空】國泰經濟艙機票設三級制　「輕便」級寄艙行李重量上限降至23公斤

社會 19:12 2021/09/23

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國泰航空推全新經濟艙票價選項。（資料圖片）

國泰航空今日（23日）宣布，推出全新經濟艙票價選項，稱寄艙行李限額的計算轉為件數制，如選購「輕便」票價，可包一件寄艙行李，但重量上限由以往30公斤降至23公斤，及其他增值項目，例如預選座位。

國泰指，新經濟艙票價選項分為3類，分別是「輕便」、「標準」和「彈性」票價選項，而每種票價選項均清晰列明所各項目，包括提升行李限額、彈性處理重新訂位，以及提升客艙級別。 選購「輕便」票價，包括一件寄艙行李，但重量限制是23公斤，及其他增值項目，例如預選座位。而選購「標準」和「彈性」票價，就可提供2件行李寄艙，每件最多23公斤，並可預先選擇座位，「彈性」機票亦可以免費更改航班。

另外，國泰指新經濟艙票價選項將分階段推出，由本月28日起，從馬來西亞、韓國或台灣地區出發的乘客，可率先訂購全新票價選項的機票，其後6個月推展至全球市場，至於由香港出發的乘客則要等到明年首季才可選購。

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記者：余思嵐

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