【區議員宣誓】消息：李文浩表明拒絕出席明日宣誓　料將被DQ區議員資格

▲ 李文浩（左二）在2019年區議會選舉中，成功當選成為深水埗區議員。（經濟日報資料圖片）

政府安排九龍5個區議會的區議員，明日早上進行宣誓儀式。深水埗區議員李文浩表明拒絕出席，料將因此被DQ區議員資格。消息指，其他區議員均已回覆當局，指會出席明日的宣誓儀式。

李文浩表示，已有心理準備會被DQ，但強調不能無休止配合特區政府，又形容參選時並沒有宣誓這個規則，認為政府目前要求區議員宣誓，是要推翻2019年區議會選舉的結果。

此外，他昨日宣布，將其創辦的「長沙灣社區發展力量」，無限期停止運作。

政府早前宣布，會分4場安排所有區議員宣誓，首場宣誓儀式已在本月10日舉行，其中東區的蔡志強因未有出席儀式，被視為拒絕或忽略作出誓言，遭即時DQ區議員資格。

此外，7名曾出席首場宣誓儀式的區議員，包括灣仔的楊雪盈和梁柏堅，東區的韋少力、蘇逸恒、陳榮泰和黎梓欣，及南區的彭卓棋，被指涉嫌作出違反負面清單行為，本月15日遭當局全數DQ。

據了解，區議員如曾觸犯4種行為，會被視為違反負面清單，包括曾參加民主派初選，或曾借出議員辦事處作票站。翻查資料，早前曾收信的7人均曾參與初選，或借出議辦作票站。

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責任編輯：胡偉明