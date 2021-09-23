【挽留人手】 醫管局即日起延長退休年齡至65歲　新增副顧問護師職位起薪達5.9萬

▲ 范鴻齡。（陳靜儀攝）

為挽留醫管局人手，醫管局主席范鴻齡表示，未來10年有約1,000醫生，5,000名護士及約1萬名支緩系人員到達60歲，而即日起延長員工退休年齡至65歲，主要對象是臨床前綫醫護，並會於顧問護師及資深護師間新增副顧問護師職位，每月薪金為5.9萬至8.9萬，料明年初起招聘約140人。

在醫管局離職情況方面，范鴻齡透露，去年4月1至今年3月31日的醫生離職率為4.1%，而去年7月至今年7月則升到4.9%，但強調並非最嚴重：「曾經試過6%」；不過他指護士方面則較嚴重，去年4月1日至今年3月31日錄得5.8%，惟去年7月至今年7月已升到6.7%，「是相當高的離職率」。范指不會評論員工離職原因，並提到離職原因包括到私人機構執業、退休及離開香港。

為挽留人手，范鴻齡強調，延長退休年齡會以以人為本及靈活處理為主，如人事部會主動聯絡約55歲員工，在雙方同意下才會延長其退休年齡，又指相關員工可自由選擇以兼職或全職形式延任，並可商討轉職其他醫院。至於非前綫職員如欲延長退休年齡，亦可與局方商討。

按局方預料，未來5年會有約1,650名員工延任，佔整體退休員工43%，包括325名醫生，佔退休醫生75%；1,160名護士，佔退休護士75% ；及165名專職醫療人員，佔退休專職醫療人員20%。

▲ 高拔陞。（陳靜儀攝）

被問到措施會否窒礙現職員工晉升機會，醫管局行政總裁高拔陞強調，延任員工會出任編制之外職位，舉例如有達60歲部門主管選擇延任，其原有職位會由繼續開放晉升。

此外，局方亦宣布會於護士晉升階梯上增設副顧問護師職位，即以往資深護士可晉升為病房經理或顧問護師，約明年起，資深護士可晉升為病房經理或副顧問護師，前者主要負責行政管理，後者則主要負責臨床服務。新增職位於普通科每月薪金為5.9萬至8.9萬，於精神科則有6.2萬至8.8萬，料明年初起招聘約140人。

高拔陞坦言，不會認為單靠上述措施足夠解決人手不足情況，局方會多管齊下吸引人才，如透過10年建院計劃增加病床及硬件設備。

▲ 醫管局即日起延長退休年齡至65歲。

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記者：鄧凱文