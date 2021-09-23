【日本秋祭】日本駐香港總領事岡田健一對港人熱愛日本感動　籲通關後「去返夠本」

▲ 全港最大型的日本主題活動「日本秋祭in 香港」於今日揭幕。（馮漢柱攝）

香港人視到日本旅行為「返鄉下」，號稱全港最大型的日本主題活動「日本秋祭in 香港」今（23日）揭幕，本月中才抵港履新、剛完成自我隔離的日本駐香港總領事岡田健一表示，雖然疫情令港日原本極為頻繁的交流中斷，但使館亦不斷有收到港人查詢「幾時可以去日本」，令他感受到港人的熱情，非常感動，希望藉著是次秋祭活動，可讓市民「感受日本」。

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岡田表示，疫情前連續三年每年均超過220萬人次到訪日本，佔本港總人口3分1，感謝港人對日本的喜愛。不過，受疫情影響，本港市民逾年未有機會「返鄉下」。被問到港日何時能通關，他則未有正面回應，僅稱期望未來市民可「去多幾次，去返夠本」，特別到人口較少的縣市，可減低感染風險。他又提到，東北地區在311地震受到香港各界支援，都十分期待有機會回報港人。

▲ 日本駐香港總領事岡田健一。（馮漢柱攝）

「日本秋祭in 香港」為期約2個月，過百場線上及線下活動除包括電影或劇場表演，亦有餐飲和體育文化活動，部分項目將會和日本當地連線，包括將於11月直播德島縣的「秋天的阿波舞」活動。主辦單位之一的「大門酒造」就會聯同其士集團，在10月份舉辦多項清酒推廣活動，包括介紹日本相對小型的酒莊以及試飲等，發掘價廉物美的清酒。

另外，日本傳統民間遊戲「劍玉」近年漸重新興起，香港花式劍球協會亦會在秋祭期間，在D2 Place擺設期間限定店，出售劍球用品及教授簡單花式。該會會長李浩翔稱，劍球花式千變萬化，亦老少咸宜。今次更是他們第二年參加「秋祭」，認為項目令更多人認識劍球這項活動，在去年秋祭活動亦深受市民歡迎，今年再次參與更會走入學校作推廣。

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記者：洪芷晴