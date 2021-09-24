【校長專欄】開學日學校圍牆「長滿家長」怪象 耀山校長：孩子適應力超成人想象

▲ 小朋友的適應力超過成人想象。

今年9月2日，本港傳媒報導，內地開學日學校圍牆「長滿家長」，這則有趣的報導引起了我的深思。幼稚園學生九月份升上小學，邁出的雖然是一小步，但卻是邁進了人生的另一個重要學習階段。面對陌生的環境，這對剛踏進小學的幼稚園生來說，一切都是那麼的新奇，難免會感覺到焦慮、會無所適從。所以，我能理解家長們那種急於了解自家小孩能否適應的心情。但實際上可以怎樣做呢？答案就在於要做好「幼小銜接」。

聯合國教科文組織(UNESCO)早在90年代已提出「School Readiness」的概念，而近幾年來，本港教育界對「幼小銜接」也愈發重視，許多專家學者對此都進行了研究。香港教育大學幼兒教育學系助理教授陳惠玲博士曾於相關研究中引述外國研究，指出「假如幼兒在幼小銜接過程中能夠順利過渡，他們升讀小學後，學業成績及社交能力的表現都較理想。」當幼稚園生離開他們的舒適區(Comfort zone)進入小學，無疑會面對著各種挑戰，所以做好「幼小銜接」就顯得更加重要。

本校辦學團體十分著重「幼小銜接」的工作，法團校董會一向鼓勵並支持本校與屬校幼稚園開展相關活動。以今年為例，本校分別在7月和9月舉行了兩次的幼小銜接活動。在結合了本校校情及屬校幼稚園方面的要求後，本校分別為幼稚園家長及學生提供了度身訂造的活動內容。針對家長方面，本校明白幼稚園家長主要擔心小朋友升小後會面對各種不同的問題，所以以疏導家長的焦慮情緒為主，透過講座讓他們明白小朋友的適應能力其實遠超我們成年人所想。

針對幼稚園生方面，本校主要是透過提供體驗式課堂，以學生為本、遊戲為主，延續他們的學習好奇心，讓小朋友熟習並期盼在小學的學習生活。另一方面，本校亦深明幼稚園的課室比較色彩繽紛，予人歡快、跳脫的感覺；故本校在暑假期間善用教育局津貼，在每一間課室進行大變身：換上色彩繽紛的壁畫，營造快樂輕鬆的學習氛圍，提供舒適的學習環境，讓升小新生找回他們熟悉的感覺。

另外，本校亦適時在8月末舉辦了校本「小一迎新」活動，並規劃9月初適應周。這一系列活動既可為幼小銜接活動提供了後續，亦為小一新生能更好地適應本校的校園學習生活提供了更周全的保障，全方位照顧升小新生在學習、社交和心理/身體方面的需求。

根據本校多年幼小銜接活動的觀察所得，曾經參加幼小銜接活動的小一新生，在適應方面均比未曾參加過類似活動的學生強；這尤其表現在一些有特殊教育需要的學童，更是有參加這類活動的需要。而適當的延長新生適應期，對小一新生的適應也會有很大的幫助。另外，家長方面也應該對剛升上小學的小朋友有合理的期望，切勿訂立一些過高的目標，徒添小朋友的壓力；而且，更勿操之過急，讓小朋友出現適應困難。

總括而言，幼小銜接要想做得好，就必須從家長、學生及結合校本情況來考慮，制定出一套適合自己校情的幼小銜接方案，從而讓升小新生順利銜接，繼續在小學階段探索新知識，發掘自己的潛能。

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