【校長專欄】老師放下教鞭體驗學生的一天 明道校長：同理心在教育十分重要

同理心對建立人際關係很重要，因為有同理心的人懂得為他人設想。其實，同理心在於學校教育也十分重要。

學校教育為要培育學生能力與品德，建立他們應對未來社會挑戰的能力和個人素質，但是每一位學生都是獨特的，我們應該成為學生的同行者，向他們展現同理心，理解和體會他們校園生活的感受，顧及他們興趣、需要和能力，才能啟發他們的潛能。

因此，我校運用了賽馬會資源，推行了「賽馬會教師創新力量–PhD計劃」。透過「影隨學生」活動，每位老師化身成為學生，踏進課室，陪伴同學上一天課，與同學一起集隊、早會、上課、小息、做課業和放學，體驗一天的學校生活。活動過後，老師以真人圖書館(human library)形式分享自己的體驗，娓娓道出對學生看法的改變，以更人性化的角度，更立體全面地看待學生，同理他們的需要和在學校的心情，體會他們對學校、老師及自己的期望。

分享會後，學校即時回應了學生需要，包括：(1)優化時間表，增加小息次數；(2)改良校服的部分設計與用料，提升舒適感及保暖程度；(3)課室壁報留白，讓學生自主分享。

之後，學校按學生需要釐訂發展計劃，與教師一同構思學校的下一里路，對焦學生需要，規劃出多元化、活潑的課程及生命教育計劃，鼓勵學生愛夢想，培養正向思維及正面價值觀。老師認同同理心的重要性，銳意培育擁有同理心的下一代，因此，學校採用了設計思維(design thinking)進行STEM教育，因為設計思維的過程同樣著重同理心，相信富同理心的孩子也會擁有優秀的能力與良好的品德。

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