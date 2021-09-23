【港區國安法】鄒幸彤獄中發公開信　籲支聯會勿自行解散

▲ 支聯會副主席鄒幸彤。（資料圖片）

在囚的支聯會主席李卓人及前副主席何俊仁周一發公開信，稱支聯會最好的處理方案，就是主動解散。不足一星期，支聯會副主席鄒幸彤亦在獄中撰文，呼籲支聯會切勿自行解散。

鄒幸彤社交網站刊登信件，指個人對解散決定持不同意見，亦看不到主動解散支聯會，對繼續支聯會的理念有任何幫助。 她說，或許法律意義的解散最終不可避免，可是自行解散，卻會立即且不可逆地令支聯會失去聲音及話語權。

她認為，李卓人及何俊仁在公開信中的表述，二人或許有另外的考慮，沒法在公開信中言明。鄒幸彤表示，雖然對兩人的經驗和判斷甚為信任，但仍無法說服自己主動解散是一 個「好」選項，遑論「最好處理」，呼籲支聯會反對解散議案，給支聯會一個機會繼續走下去。

她又在信中提及，反對解散者可能被秋後算帳，會員們因為人身安全的考慮，而無法出席會員大會、在會上發言或按意願投票，亦十分理解。

支聯會、主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤於早前被控違反《港區國安法》「煽動他人顛覆國家政權」罪，案件已於9月10日提堂。李卓人及何俊仁周一在獄中撰寫公開信，呼籲各成員團體代表在周六的特別會員大會上，支持解散支聯會。

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責任編輯：陳葆琳