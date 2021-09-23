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【辛亥革命110周年】陳茂波：發展過程難免崎嶇　香港矛盾定能逐一化解

政治 20:23 2021/09/23

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署理行政長官陳茂波。（政府新聞處圖片）

香港各界紀念辛亥革命110周年大會今舉行，署理行政長官陳茂波表示，歷史告訴我們，只要堅定方向，堅定信念，目標定可達到。又指發展過程難免有崎嶇，強調要對自己的道路有信心，相信香港未來必定更璀璨耀眼。

陳茂波致辭指出，發展過程難免有崎嶇起伏，但只要道路正確、方向正確，加上堅毅奮進，目標必定能達到。他提到，香港回歸20多年，今天的香港存在不少問題和矛盾，但在國家支持下，加上「一國兩制」的制度優勢和自身的不懈努力，透過融入國家發展大局，定能逐一化解矛盾。他強調，要對自己的道路有信心，只要堅持「愛國者治港」，堅持以市民為本的政府治理，香港的未來必定更燦爛耀眼，市民的生活質素也必定會進一步提升。

中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一以視像致辭。

另外，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一以視像致辭時指出，儘管當前台海形勢複雜嚴峻，「但時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，解決台灣問題的主導權主動權始終掌握在祖國大陸這一邊。」，強調「絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」

出席活動的還有全國政協副主席、前特首梁振英，他致辭時表示，希望香港的年輕人從辛亥革命汲取歷史養分，全面和深入地認識祖國及中華文化。

香港各界紀念辛亥革命110周年大會今舉行。（政府新聞處圖片）

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

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