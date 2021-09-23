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【選委會】林鄭指選委會體現社會整體利益　陳茂波稱組織及當選代表任重道遠

政治 20:55 2021/09/23

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特首林鄭月娥。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥今日出席香港中小型企業聯合會及新界社團聯會的會慶及就職典禮。林鄭指，選委會選舉產生了更具廣泛代表性、更符合香港實際情況及更體現社會整體利益的選委會，相信當選的選委一定會盡心竭力履行職務。

林鄭以視像形式參與香港中小型企業聯合會第12屆會董就職典禮。她指，選委會首次加入了中小企界別分組，充分體現中小企在香港經濟中的重要地位，特區政府一定會虛心聆聽該會的意見，為中小企提供最好的支持。

林鄭亦在新社聯成立36周年會慶暨第13屆常務理事會就職典禮的視像致辭。她說，新社聯的朋友作為基層社團代表參與選舉委員會，使命光榮，責任重大，聯會的各項工作充分體現了愛國愛港的精神，是特區政府的忠實夥伴。

以署理行政長官身份出席就職典禮的陳茂波則指，在完善選舉制度下，新社聯作為基層社團表列團體，無論是組織本身，抑或是新當選的代表，都可以發揮新的貢獻，可以說是任重道遠的。

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責任編輯：陳葆琳

　　 

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