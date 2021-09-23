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【醫療事故】屯門醫院漏交嬰屍作解剖　食環署指遺體現時仍存放於葵涌火葬場殮房

社會 21:12 2021/09/23

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流產嬰未解剖已送食環署，屯門醫院致歉並密切跟進產婦情況。（資料圖片）

屯門醫院昨日（22日）公布一宗遺漏送交遺體作解剖事件，一名懷孕25周孕婦因胎兒已無生命迹象，上月2日於屯門醫院接受引產。家屬同意安排嬰屍解剖，其後院方發現嬰屍未有送往解剖便轉交食環署處理。

食環署今日回覆TOPick查詢時指出，接獲屯門醫院通知後，8月20日接收有關嬰兒遺體，並送往葵涌火葬場等候火化，該具遺體現時仍存放於葵涌火葬場的殮房。

25周嬰孩胎死腹中，屯門醫院本月初為孕婦引產，醫生為產婦及嬰屍抽血、照X光、化驗胎盤及檢查染色體等了解死因，家屬亦同意為嬰兒解剖。不過產婦本月中產後檢查時，醫生在臨床醫療管理系統未能找到嬰屍解剖報告，追查才發現當日引產後未有將嬰屍送往解剖便轉交食環署處理。

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責任編輯：洪芷晴

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