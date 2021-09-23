【海濱發展】東岸公園首期9.25正式開放　主題區設有草地、座椅、遮陽設施等

▲ 「東岸公園主題區（第一期）」主題區將展出首個以維港為主題的大型字型藝術裝置「香港之光」。有關裝置由黃鋈暉和林熹敏設計，透過五光十色的字體、香港各區的中文名字及網格設計展現維港的朝氣。(政府新聞處提供)

位於港島炮台山海濱的「東岸公園主題區（第一期）」將於周六（25日）正式開放。公園於今日傍晚舉行開幕典禮，多個本地環保時裝品牌為海濱設計了一系列的服飾，聯同不同年齡的社區人士在防波堤進行時裝表演，藉此推廣海濱發展願景中的社區共融及可持續發展的理念，時裝表演的服飾會在場地展出至10月2日。

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「東岸公園主題區（第一期）」面積約9,800平方米，位於屈臣道以西，市民從炮台山港鐵站經油街轉入電器道，至屈臣道街尾即可到達，步程只需約7分鐘。公園原為中環灣仔繞道工程用地，為貫徹「先駁通、再優化」的海濱發展理念，路政署於毗鄰的繞道剩餘工程仍在進行期間，率先釋出部分用地讓公眾使用。剩餘工程預料在2024年起一同逐步開放予市民享用。

公園有一條約360米的海濱長廊，以及維港首條向公眾開放的約100米防波堤，供市民360度飽覽維港景色。除此之外，亦有草地、座椅、遮陽設施、兒童平衡車試驗空間、遊樂設施、寵物友善設施等，24小時向市民開放。另外防波堤上的中環灣仔繞道東面隧道排風口，亦為了配合海濱景緻而作出特別設計。

此外，場地亦會展出首個以維港為主題的大型字型藝術裝置，透過五光十色的字體、香港各區的中文名字及網格設計，展現維港的朝氣。字體採用的空心設計，旨在鼓勵群眾走進作品之中。市民亦可從海上遠眺裝置，從另一角度欣賞維港海濱。

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責任編輯：洪芷晴