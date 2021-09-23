【競爭條例】競委會關注排球總會取消5個會籍決定　正了解是否有損競爭

▲ 競委會關注排球總會取消5個會籍決定，正了解是否有損競爭。(香港排球總會FB圖片)

競爭事務委員會（競委會）關注香港排球總會對五名會員會籍的決定，正了解事件會否引起《競爭條例》下的競爭問題，要求有關人士提供資料。競委會重申，所有行業協會的入會、開除會籍及退會規則，應具透明度、合乎比例、不含歧視成分、按客觀標準訂定及可提出上訴，不符合上述要求的規則，或會被競委會視為具有損害競爭的目的或效果。

競委會留意到香港排球總會（排總）決定取消 ALPS 沙灘排球組織、力臻排球隊、青龍排球會、葵青女子排球隊及仁濟排球會的「正式會員」會籍所引起的關注。競委會現正了解事件，特別是有關事件會否引起《競爭條例》（《條例》）下的競爭問題。競委會正要求有關人士提供資料，而任何人士如有相關資料，亦可致電 3462 2118 或透過電郵與競委會聯絡。

競委會重申，行業協會的入會規則應具透明度、合乎比例、不含歧視成分、按客觀標準訂定及可就入會被拒提出上訴。這些準則亦同樣適用於暫停現有會員會籍、開除會籍及退會的條件及程序。至於開除會籍規則，行業協會應基於具透明度、合乎比例、非歧視性及客觀的條件及程序，才可開除會員的會籍，並需告知開除會籍的原因；該會員亦應有機會提出上訴。

競委會強調，不符合上述要求的入會及開除會籍的規則，或會被競委會視為具有損害競爭的目的或效果。競委會呼籲所有行業、體育、專業及工商協會／組織主動審視其入會及開除會籍的準則及程序，如有需要應作出適當修改，以確保符合《條例》的規定。

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責任編輯 李志強