【暢遊吉澳】漁護署推吉澳文化徑訪尋六角古井　聆聽小島故事賞印洲塘迷人景色

▲ 漁護署推吉澳文化徑訪尋六角古井，聆聽小島故事賞印洲塘迷人景色。

為慶祝香港聯合國教科文組織世界地質公園成立十周年，漁農自然護理署今日（23日）與吉澳村攜手推出吉澳文化徑，進一步推廣吉澳的歷史、文化與非物質文化遺產，並為遊客帶來有深度的旅遊體驗，遊人沿途可於高地頂和高棚頂欣賞印洲塘迷人的景色，並遠眺鴨洲及深圳鹽田的面貌。

遊人可透過參觀吉澳大街昔日的酒樓及雜貨店，認識小島以往繁盛興旺的一面；到訪榕樹頭及昔日的養豬場、梯田、露天電影院和學校，了解居民昔日的生活；亦可藉著遊覽吉澳天后宮及西澳六角古井等，認識吉澳悠久的歷史。

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漁護署發言人說：

吉澳文化徑在現有路徑上規劃，沿途設置27塊解說牌，貫穿島上多個重要的歷史及文化遺蹟，引領遊客探索島上不同景點，深入認識吉澳。

解說牌分別設置於文化徑兩旁現有的路標柱、欄杆或相關景點旁。遊人除可閱讀文字簡介外，亦可掃描牌上的二維碼，登入吉澳文化徑語音導賞網頁，聆聽村民和地質公園導賞員親述一段段小島的故事。網頁內亦載有歷史照片及所有解說牌的資料，方便遊人閱覽。

吉澳位於新界東北海域，是一個由漁民和客家人攜手建設的和諧社區。漁護署二○一九年協助吉澳社區設立吉澳故事館，並於去年出版《吉澳．吉祥之灣》，以推廣吉澳的歷史與文化。今年，漁護署再度與吉澳村合作，規劃吉澳文化徑，透過文字、照片及聲音導賞方式，將吉澳的景點和故事帶給訪客。

有關吉澳文化徑的詳情，可瀏覽www.geopark.gov.hk/b5_s2p06.htm。

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責任編輯 李志強