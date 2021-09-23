【港區國安法】林琳斥西方國家言行不一　冀以己之力守護香港

▲ 林琳批評西方國家言行不一。

中國常駐日內瓦代表團今在聯合國人權理事會第 48 屆會議期間，舉辦關於「香港局勢」邊會主題視頻宣介會。全國青聯委員林琳發言時，批評西方國家言行不一，強調自己會繼續在社會、國際上發聲，以自己的力量守護香港。

全國青聯委員林琳發言時，批評各國在應對新冠疫情期間，政治掛帥，缺乏真誠合作的氣魄，以致全國抗疫局勢愈趨惡劣，敦促各國政客及領導者，停止製造事端，着手帶領自己國家，擺脫疫情所帶來的挑戰，而非以對抗心態，爭取所謂的「老大哥霸權」。

她續指，西方國家言行不一，一方面，其政客告訴香港年輕人，香港已不適合居住，與此同時，其商會卻斥資逾 1100 萬美元於香港設立永久辦事處。又提到，自己於修例風波期間，數十次在西方媒體發聲的片段及錄音，近日離奇消失，質疑所謂的西方民主、言論自由、人權，是否僅屬西方的權利。

林琳強調，作為香港的年輕人，她絕不會讓步，會繼續在國際、在社會、在網絡發聲，履行使命，以自己的力量守護香港。

另外，她又提到，新選舉制度下廣泛代表性大大提高，除了成員由1200人增加至1500人，涵蓋的界別亦更廣泛。林琳指，任何人若對美國的選舉人票制度毫無質疑，便沒有任何權利質疑香港的選委會制度。

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責任編輯：林曉君