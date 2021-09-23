【港區國安法】英政府警告涉及《港區國安法》在英人士　避免前往與香港有引渡協議的國家

▲ 報道指，英國政府警告涉及《港區國安法》並身處英國的人士，避免前往與香港有引渡協議的國家。（iStock圖片）

《彭博》周三（22日）報道指，英國政府警告涉及《港區國安法》並身處英國的人士，避免前往與香港有引渡協議的國家。保安局回應指，《港區國安法》具有域外效力，違反《港區國安法》的人，無論身處何地，特區政府必追究其法律責任。

報道引述英國金融家Bill Browder指，他接獲英國外交部的電郵及電話，警告他避免前往與香港有引渡協議國家，又稱已經聯絡其他涉及《港區國安法》案件的人士。

報道指，Bill Browder與「香港故事」成員李宇串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪的案件有關。Bill Browder表示，英國外交部警告他《港區國安法》不僅針對身在香港的人，亦針對居住在香港司法管轄範圍以外的人。

保安局回應報道時指出，稱任何人違反香港法律，特區政府都會追究其法律責任。違反《港區國安法》的人，無論其身份或背景，或身處何地，特區政府必依法處理，追究其法律責任。

保安局表示，對於那些死心不息危害國家安全的犯罪分子，特區政府定必依法追究到底，並敦促外國政府停止干預香港特區的事務。

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責任編輯：陳葆琳