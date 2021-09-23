  • 27°C
香港時間 : 2021923日 (週四) 23:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】英政府警告涉及《港區國安法》在英人士　避免前往與香港有引渡協議的國家

政治 22:43 2021/09/23

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

報道指，英國政府警告涉及《港區國安法》並身處英國的人士，避免前往與香港有引渡協議的國家。（iStock圖片）

《彭博》周三（22日）報道指，英國政府警告涉及《港區國安法》並身處英國的人士，避免前往與香港有引渡協議的國家。保安局回應指，《港區國安法》具有域外效力，違反《港區國安法》的人，無論身處何地，特區政府必追究其法律責任。

報道引述英國金融家Bill Browder指，他接獲英國外交部的電郵及電話，警告他避免前往與香港有引渡協議國家，又稱已經聯絡其他涉及《港區國安法》案件的人士。

報道指，Bill Browder與「香港故事」成員李宇串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪的案件有關。Bill Browder表示，英國外交部警告他《港區國安法》不僅針對身在香港的人，亦針對居住在香港司法管轄範圍以外的人。

保安局回應報道時指出，稱任何人違反香港法律，特區政府都會追究其法律責任。違反《港區國安法》的人，無論其身份或背景，或身處何地，特區政府必依法處理，追究其法律責任。

保安局表示，對於那些死心不息危害國家安全的犯罪分子，特區政府定必依法追究到底，並敦促外國政府停止干預香港特區的事務。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳

相關文章

加拿大暫停與香港引渡條約　保安局局長李家超批評政治凌駕法治
11:11 2020/07/04
加拿大暫停與香港引渡條約　保安局局長李家超批評政治凌駕法治
【港區國安法】澳洲暫停執行與香港引渡協議　延長港人居留期限至5年申請居留權
11:46 2020/07/09
【港區國安法】澳洲暫停執行與香港引渡協議　延長港人居留期限至5年申請居留權
【港區國安法】英暫引渡協議　港府表示強烈反對
16:32 2020/07/21
【港區國安法】英暫引渡協議　港府表示強烈反對

你可能感興趣

加拿大暫停與香港引渡條約　保安局局長李家超批評政治凌駕法治
11:11 2020/07/04
加拿大暫停與香港引渡條約　保安局局長李家超批評政治凌駕法治
【港區國安法】澳洲暫停執行與香港引渡協議　延長港人居留期限至5年申請居留權
11:46 2020/07/09
【港區國安法】澳洲暫停執行與香港引渡協議　延長港人居留期限至5年申請居留權
【港區國安法】英暫引渡協議　港府表示強烈反對
16:32 2020/07/21
【港區國安法】英暫引渡協議　港府表示強烈反對
港區國安法 保安局 香港 英國 政治

最高瀏覽

【創業追夢】基層出身被睇死　27歲港男3年開8間女裝鞋店年逾千萬生意額
17:02 2021/09/13
【創業追夢】基層出身被睇死　27歲港男3年開8間女裝鞋店年逾千萬生意額
【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查
今日 11:00
【燒肉風波】食100碟後公審A5和牛劣質　牛角中秋再接食環突擊檢查
【男友變繼父】分手後驚揭前男友變繼父　22歲女崩潰：不想和媽媽對話
16:10 2021/09/22
【男友變繼父】分手後驚揭前男友變繼父　22歲女崩潰：不想和媽媽對話