【直接錄取計劃】中大協理副校：醫科生多元發展助敏銳病者需要　醫科及中醫均設「預計成績」要求

▲ 中大協理副校長兼入學及學生資助處處長王淑英。（陳靜儀攝）

學校推薦直接錄取計劃明年推出，過去吸納大量尖子狀元的中大醫科，要求申請人在校方預測成績（Predicted Grade）最佳6科達34分。中大協理副校長兼入學及學生資助處處長王淑英指，中大醫學院無為學生提交的非學術範疇表現設限，「將來醫生能力愈多元，亦能夠對不同病者需要觸角更敏銳，正正展現香港對『仁醫』的高尚情操人才培養。」

新計劃不看文憑試（DSE）實際成績，但八大共有141個資助學士學位課程參加計劃，部分專科亦設學術要求，包括中大內外全科醫學士、環球醫學及中醫等。

王淑英舉例，循該計劃報讀中大醫科的收生要求，包括中五及中六第1學期全級名次排頭5%，同時DSE預測成績包括英文、數學必修部分、化學或生物以及第2科選修科，均須達5*級或以上；中文及通識亦須達5級或以上，即最佳6科達34分，並「傾向」在第3選修科預測成績達5*或以上，即7科達40分；學生亦可自選提交多項非學術表現，包括所獲醫療相關活動證書、獎項或獎學金等，或其學術或領袖經歷獲獎、參加社區服務或義工等。

此外，中大中醫亦要求學生的DSE在中、英文科預測成績達5級或以上，另傾向學生在數學必修部分預測成績達5*。

教育局指全港約500多間本地中學，各推薦2名應屆文憑試（DSE）中六生參加，料約1,000名獲推薦，惟局方稱難以估算最終獲大學取錄的比率。王淑英坦言大學會作出篩選，不會收足（1,000個推薦）。羅定邦中學校長郭永強則說，相信校長們會按學生才華能力，「配對」大學課程要求，作出「負責任」的推薦。

另一被視為「神科」的香港科技大學的「工商管理學士（環球商業管理）」，按科大網頁，2020年收生成績中位數為49分（以4個核心科加2個選修科，英文及數學成績分數以兩倍計算），4個核心科目（中、英、數及通識）收生門檻原為「3432」，2個選修科最低要求是3；新計劃僅設1項學術成績條件，學生須達到科大的英文入學要求，如在IELTS達6分或以上，另須提交過往領導或推動學生活動，以及社區參與、體育、藝術和文化等相關獎項或獎學金記錄，學生須具備對商業研究的興趣和潛力、批判性和創造思維等。

港大及中大的計量金融學士課程均有參與計劃，港大課程要求學生的DSE預測成績最佳6科達36分或以上，按港大「加分制」換算，英文科預計成績須達4級或以上，數學必修部分、延伸部分M1或M2均須達3級或以上；中大課程則要求學生在中五及中六首學期班級排名達前10%，英文及數學必修部分預測成績均須達5*或以上，中文則須達5級或以上。

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記者：馮琪雅