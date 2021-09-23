【強制檢測】東涌映灣園悅濤軒3期11座又再強檢　另15校上榜涉協恩中學附屬幼稚園及沙田啟思幼稚園

▲ 一名52歲女病人早前離開香港赴英後確診，留港期間曾入住的尖沙咀晉逸精品酒店，須納強制檢測。(黃傑偉攝)

食衞局表示，因應2宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有2個指明地方被納入強制檢測公告。另外，15間學校因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。

須強檢處所：

1.尖沙咀寶勒巷21號晉逸精品酒店

2.東涌健東路1號映灣園悅濤軒3期11座

須強檢學校或及班級：

1. 九龍城農圃道1號協恩中學附屬幼稚園

2. 薄扶林大口環道19號協康會綜合服務大樓2樓至4樓協康會慶華中心

3. 將軍澳和明苑和逸閣地下青衣商會將軍澳幼稚園

4. 九龍城衙前塱道56號御門．前1樓B舖九龍真光中學（幼稚園部）

5. 沙田禾輋邨德和樓地101-114室救世軍禾輋幼兒學校

6. 東涌迎康街1號昇薈商場1樓英基國際幼稚園（東涌）

7. 西貢清水灣孟公屋路1A英基雅柏國際幼稚園

8. 元朗屏信街5-7號中華基督教會元朗堂真光幼稚園

9. 元朗屏信街 9 號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校

10. 將軍澳廣明苑廣盈閣地下中華基督教會香港志道堂基博幼稚園（將軍澳）

11. 元朗天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園

12. 沙田小瀝源路69號帝堡城L6平台啟思幼稚園/幼兒園

13. 上水馬會道 23 號上水堂幼稚園

14. 沙田大圍積福街 38 號東華三院冼次雲小學一年級

15. 九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段九龍塘學校一年級

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責任編輯：楊玉珠

