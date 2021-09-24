【市區重建】市建局推長沙灣兼善里重建　約2,100戶受影響

▲ 市建局啟動兩項重建項目。均位於長沙灣區。（陳國峰攝）

政府刊憲，市建局今日（24日）公布啟動兩項重建項目，均位於長沙灣區，分別是SSP-017「兼善里／福華街」發展項目，以及SSP-018「昌華街／長沙灣道」發展計劃。市建局料2031年陸續完成重建，一共可建住宅1,830伙。

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「兼善里／福華街」項目地盤面積約7,377平方米。涉約90個街號，包括兼善里1至44號、福榮街535至573號（單數）、福華街544至588號（雙數）及青山道473至475A號（單數），舊樓樓齡約62年，估計受影響業權835個，受影響住戶2,100個、涉及地鋪商戶120個。

市建局總經理（規劃及設計）關以輝稱，「兼善里／福華街」發展範圍的唐樓，消防安全不足、有僭建和劏房等問題，有需要重建。不過他指項目剩餘地積比率不多，發展空間有限，需納入其他地盤一併考慮發展。

市建局決定納入「昌華街／長沙灣道」發展計劃，地盤面積約19,054平方米。不過市建局要將規劃草圖交城規會審議，料重建要到2033年才完成。

兩個項目即日起進行凍結人口調查，之後公布「7年樓」建議收購呎價。市建局也會為業主提供現金補償或「樓換樓」選擇。市建局將向居民舉行簡報會，向受影響業主和租客講解規劃審批程序，以及物業收購和補償安排。

兩個項目日後可重建成1,830伙住宅，並提供更多政府、社區及康樂設施，2031年起分階段落成。

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記者：吳卓峰