【文娛藝術】「劇本孵化計劃」第二階段評審工作完成　25份作品入圍第三階段比賽

▲ 電影發展基金下的「劇本孵化計劃」第二階段的評審工作現已完成。（資料圖片）

電影發展基金下的「劇本孵化計劃」第二階段的評審工作現已完成，共有25份分場作品獲選進入第三階段比賽。

計劃旨在發掘和培育本地編劇人才，為業界孵化高質劇本，以助提升本地電影製作的質素。計劃透過比賽和晉級形式進行，為不同階段入圍的作品提供資助，最後選出最多10個最佳劇本。總計各階段的資助額為800萬元，最終獲勝作品每部合共可獲41萬元資助。

香港電影發展局主席王英偉博士表示，計劃有40多份故事大綱進入第二輪比賽，作品題材多樣化，內容具創意和質素，競爭相當激烈，評審最後選出25份分場作品進入第三階段比賽，進一步孵化為劇本。我期待計劃能為香港電影業提供多個高質素的電影劇本。

計劃的評審準則包括主題、故事結構、敍述故事的節奏、角色設計及發展、結局和市場叫座力。成功晉級第三階段比賽的參賽者每部作品可獲八萬元的資助，並獲配對資深電影編劇作一對一指導。他們須於此階段提交作品的劇本，當中最多10部作品會獲選進入計劃的最終階段，並獲邀在香港電影發展局舉辦的簡介會上向潛在電影投資者、電影監製、電影導演及其他對劇本感興趣人士介紹其得獎劇本。

▲ 「劇本孵化計劃」共有25份分場作品獲選進入第三階段比賽。（電影發展基金提供）

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責任編輯：曾卓鋒