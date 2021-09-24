【MIRROR成員】教主Anson Lo發文講《Megahit》感受　花姐落場參與構思MV拍攝

教主Anson Lo（盧瀚霆）推出新歌《Megahit》，歌曲中的「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh 」相當洗腦，加上有群星客串MV，為樂迷帶來更好的視聽享受。

與教主初次合作的黃偉文（Wyman）日前就詳述新歌「難填」的原因。在昨晚（9月23日），就到教主Anson Lo在社交平台上載長文分享對新歌《Megahit》的感受。

教主感謝歌曲創作團隊

不少樂迷都認為《Megahit》內的歌詞「Uh-oh Uh-oh Uh-oh」十分洗腦，原來教主起初聽到demo版本也被這段歌詞所吸引，當時他聽後想起「派對」、「開心」。

教主表示感謝Wyman填詞兼且充滿耐性：「同Wyman傾過幾次哩首歌嘅架構同主題，好感激Wyman你對我嘅耐性同心軟，可以keep返"Uh-oh Uh-oh Uh-oh"、"Boom Boom Boom"、"Bang Bang Bang"幾句歌詞。」

Anson Lo並稱：「感謝你遷就我而創作左（咗）哩一個關於人與人之間嘅衝突同溝通嘅主題。每次我對份歌詞有疑惑，你都好有耐性同我逐一拆解。」

而監製Edward Chan在錄音時要求教主想像於演唱會表演這首歌會用的感覺，當時尚未排舞的教主就想像是玩味重、自信、隨性。教主又指每一首跳唱歌都會與Edward討論mixing，也感謝對方的耐性、心機。

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教主曾感「壓力爆煲」？

Anson Lo並寫道，曾因《Megahit》而感受到所謂「壓力爆煲」的真正感受，不過他在交中稱「原因就唔多講啦」。

但一向細心的他就指出，更加要好好感謝導演阿水、Alan：「辛苦你地要喺幾日之內準備好場地、攝影團隊、道具、Dancer服裝等等。感謝你地對Vintage theme嘅Art Direction堅持，先有依家大家睇到咁靚嘅畫面。」

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花姐幫忙構想MV

此外，原來身為MIRROR經理人的花姐除有現身MV拍攝現場外，導演出身的她也有技癢，幫忙構想MV的拍攝。

教主提議往油站拍MV，而為了呈現與以往跳唱作品的不同，又決定從一個戇直而大頭蝦的油站見習生角度岀發延伸故事：「MV裡面每一個情節都係我地亂打亂撞、亂講出嚟，但又要同碰撞、衝突之下可能有新結果有關，所以都諗到好頭痕。」

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精彩MV

今次MV有群星客串，故事呈現出不同衝突下衍生驚喜結果。教主又講到MV還有很多有趣的細節，例如每個人物角色在每個事件發生前後的表情變化。

另外，MV內之所以有食鬼手勢出現，就要全賴Rock Sir與Dancer，教主希望下一次現場表演時可以與粉絮一齊唱、一齊跳。

最後，教主不忘感謝神徒的支持、鼓勵，更預告將會推出Dance Version，神徒們就要好好期待了！

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