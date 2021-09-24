【新冠肺炎】新增7宗輸入個案包括4名印尼船員　東涌映灣園悅濤軒11座須強檢

▲ 本地疫情逐漸緩和。（資料圖片）

本港今日（24日）新增7宗新冠肺炎輸入確診個案，分別由菲律賓、加納及印度抵港，均沒有病徵，當中4人已接種復必泰或科興疫苗，有3人檢出帶有L452R變種病毒。同日錄少於5宗初步確診個案。

今日新增7宗確診個案，詳情如下：

第12,176宗：38歲女傭，無病徵，9月22日乘搭CX906航班由菲律賓抵港，6月21日及7月19日在菲律賓接種兩劑科興，檢出帶有L452R變種病毒

第12,177宗：24歲女傭，無病徵，9月22日乘搭CX906航班由菲律賓抵港，6月16日及7月17日在菲律賓接種兩劑科興，檢出帶有L452R變種病毒

第12,178宗：41歲男子，無病徵，9月22日乘搭QR818航班由加納抵港，5月21日及6月11日在香港接種兩劑復必泰，檢出帶有L452R變種病毒

第12,179宗至12,182宗：24歲至34歲印尼籍男子，均為船員，亦無病徵，從印度抵港，其中一名33歲男子(第12,179宗)已於7月28日在印尼接種一劑科興疫苗；是否帶有變種病毒仍於檢測當中，其餘19名船員仍於船上隔離檢疫

昨打針人數較昨日倍增至3.3萬人，累計打次劑人口達6成。詳情即看：【下一頁】

另公務員事務局局長聶德權表示，下周起於三間公立醫院設復必泰注射站，包括伊利沙伯醫院、瑪麗醫院及屯門醫院；又表示正研以流動車入屋邨方便長者打針。詳情即看：【下一頁】

此外，52歲女子日前赴英國後確診，留港期間入住尖沙咀晉逸精品酒店，涉事酒店昨納強檢（詳情即看：【下一頁】）；而東涌映灣園悅濤軒3期11座再強檢（詳情即看：【下一頁】）。

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記者：曾卓鋒