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【我的志願】兒子志願做家庭主婦港媽讚乖仔　文尾一句話提及爸爸網民大讚窩心

育兒經 10:28 2021/09/24

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兒子想做家庭主婦，原因令港媽感到窩心。

《我的志願》可說是小學作文的經典題目，醫生、律師、護士、社工可說是標準答案，不過，最近有港媽在網上討論區分享兒子的作文，其志願卻是當家庭主婦，而且原因非常窩心，媽媽大讚他「乖仔」。不過，沒想到文尾卻有大反轉，令媽媽哭笑不得。

有港媽在「香港討論區」發文，她表示，日前幫兒子看功課，見到作文要寫《我的志願》，這已算是最簡單的功課。她閱讀作文內容，發現兒子的志願是想當家庭主婦，原來他覺得嫲嫲、婆婆和媽咪煮飯都很好食，嫲嫲、婆婆有時接他放學後，回家又要做家務，所以他也想學做家務，幫輕兩位老人家。

睇睇吓都覺得佢好乖仔，咁細個就會諗幫屋企做吓家務。

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不料，當港媽看到最後，卻見兒子寫道，「而且因為看到爸爸工作很辛苦，我不想長大了也要這麼辛苦工作，想像嫲嫲、婆婆一樣只須在家做家務」。

有網民笑言，兒子年幼也已知道爸爸工作辛苦，港媽回應指，因為他見到爸爸經常在晚飯時間後才回家，獨自坐著吃飯。不過，爸爸回來都會跟兒子玩，亦會問兒子上學情況，

不過都係好短時間，我諗阿仔細個都想痴老豆玩掛。

港媽估計，兒子可能因爸爸少時間陪伴而不開心，但體諒到爸爸要工作，所以都沒有埋怨。點擊睇網民留言：

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責任編輯：王明芳 

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