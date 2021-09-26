【游泳益處多】史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素　助學員掌握求生技能以提升水上安全

在奧運勇奪兩面銀牌的港隊泳將何詩蓓，早前再於2021國際游泳聯賽（ISL）橫掃多項錦標，令原本已受歡迎的兒童游泳班再掀熱潮。推展兒童游泳課程多年的史丹福游泳學校（下稱史丹福），除引入嬰幼兒的多元課程，助學員鍛練強健體魄，並培養具潛質的未來游泳精英外，近年更在當中加入拯溺元素，令小朋友建立求生技能，配合在疫情下增強防疫措施，更讓家長倍感安心。

有說兒童愈小開始習泳，愈易掌握游泳技能，史丹福游泳學校聯合創辦人馮慶耀（Howard）引述多年開辦游泳班的經驗指出，以往本港家長一般會讓子女由三歲起學習游泳，原因是這個年齡的小朋友開始具有自理能力，也懂得聽從教練的指令，可以獨立進行活動。

不過，因應史丹福於2014年在澳洲開設分校，當時已留意到世界各地出現了一項以六個月至三歲嬰幼兒為對象的新課程，並在澳洲開辦，我們亦於2年後正式將嬰幼兒游泳課程帶到香港，將本地學習游泳的慣常年齡推前至六個月或以上。

習泳有益身心 增入名校機會

被問及哪些小朋友的性格及體型較適合學習游泳，Howard直言，游泳是很有趣的運動，基本上任何人也可參與，所覆蓋的年齡層由6個月大的嬰兒至已退休的銀髮族，而且好處多蘿蘿，如嬰幼兒在父母的陪伴下接觸游泳，有助建立親子關係，在活動中亦可訓練肌肉力量、社交技能和平衡力。

至於3歲或以上的小朋友，學習游泳是有助鍛練心肺功能、體力及肌肉的益智運動，當他們掌握游泳技術後，更可具備重要的求生技能，一舉多得。

「近年小朋友學習游泳又多一項增益，不少家長發現，原來子女游泳技術愈好，對他們升讀小學以至中學皆有幫助，所以我們近年也培訓了很多游泳精英，並普遍獲得名校級的學校取錄。」Howard補充，由此可見，習泳對各個年齡層的嬰幼兒及小朋友，在不同方面都有很大益處和幫助。

配備暖水游泳池 設星級教練團隊

家長選擇游泳課程，一貫重視場地、師資及課程安排，史丹福游泳學校聯合創辦人馮慶銓（Marcus）認為，要令小朋友學好游泳，三者同樣重要。在場地方面，史丹福在全港共有20多個學習場地可供選擇，方便學生前往上課，而且全部均為室內暖水游泳池，也不會開放給公眾使用，全面提升舒適度與衛生安全，在疫情期間更讓家長份外安心。

正所謂名師出高徒，Marcus相信，香港有很多小朋友皆具有成為游泳精英運動員的潛質，故史丹福相當注重教練的質素，特別邀得三屆奧運香港代表蔡曉慧加盟，帶領坐擁豐富教學經驗、兼具愛心與耐性的專業教練團隊，輔以學校的內部培訓提供他們的技術，從而透過游泳作為教育工具，幫助小朋友養成良好的游永習慣，使他們的身心得以健康成長，並發掘更多泳壇精英，為香港爭光。

獨創專利課程 加強防疫措施

至於課程安排，Marcus透露，史丹福設有一項稱為「Stanford Path」的專利課程，藉卡通手冊，將學習游泳的各個步驟，以卡通形式表達，如將自由式的動作拆解為幾個部分，讓小朋友更易於理解及增添學習趣味。與此同時，家長亦可從中了解學𣐀的教學步驟，增進課程的透明度，令他們對課程更具信心。

在疫情持續下，學員在習泳時無可避免要脫下口罩，Howard強調，為充分保障他們的安全與健康，史丹福游泳學校為各個室內暖水游泳池提供24小時的循環清潔及消毒，同時推出一系列高級別的防疫措施，包括教練會配戴面罩上課、家長席座位設置適度間距及局部開放，以及每小時消毒游泳用品等，實行防「疫」於未然。

引入求生訓練 提升水上安全

另一方面，史丹福又特別在兒童游泳課程加入拯溺元素，Howard闡釋，該校一直與時並進，自從在澳洲設立分校後，也積極汲取當地的課程發展經驗，更定期派出同事參與全球各地的水上教育會議，引進值得借鏡的教學方式及項目，例如外國的兒童游泳課程，最初會先思考在他們未諳水性時，一旦遇有意外跌進水中，應如何教導他們求生，甚或看到朋友遇溺，應怎樣作出救助等。

留意到不少家長喜歡帶同子女進行划艇及獨木舟等水上活動，我們認為水上求生是游泳課程中的重要板塊，因而將拯溺元素帶到香港，讓小朋友在參與水上活動時懂得自救求生，這亦是作為這個行業的一大使命。

Howard續說，除在課程中注入相關元素外，史丹福也會在每年暑假或節日舉辦三日兩夜的拯溺課程，將游泳、拯溺與求生技能融合，讓小朋友先掌握求生技能，再按步就班學習游泳，進而參加比賽，盡展所長。

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