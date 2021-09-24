【樂極生悲】婚宴上被拋接意外頭部落地　新郎脊椎骨折下半身恐癱瘓

▲ 羅馬尼亞一宗婚宴上發生恐怖意外。

喜事變慘事，羅馬尼亞日前發生一宗恐怖意外，在一場婚宴上有賓客興之所至，合力將新郎拋至半空再接住，但意外失手令新郎重重掉下，甚至頭部先落地。雖經未致於造成性命危險，卻造成其脊椎骨折，下半身恐怕癱瘓。

據《每日郵報》報道，31歲新郎費立蒙（Liviu Filimon）在上周五（17日），與新婚妻子在度假村舉辦了一場盛大婚宴。從現場影片可見，事發前一對新人及賓客相當愉快，紛紛跳舞共享歡樂。

就在這時，數名男賓客突然走至費立蒙身旁，並與他玩起「拋接」遊戲。當費立蒙被拋起第二次時，疑似有人失手未及時接住他，導致費立蒙摔倒，頭部先落地。而在一旁目擊整件事發經過的新娘，即時衝上前跑到費立蒙身邊，查看他的情形。

點擊睇事發經過：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介：【靚太廚房】關東遼參彈口南美參爽脆 大廚教揀靚海參及處理方法

在救護人員趕到前，費立蒙先被抱起放在椅子上，但此舉卻令他的傷勢加劇。未幾，他就被送院救治。經醫生檢查後，發現費立蒙的脊椎骨折，目前其雙手仍可正常活動，但下半身暫時仍呈癱瘓狀態，沒有知覺，恐怕會癱瘓。

現時費立蒙正在神經外科病房留醫，將待進一步檢查。而費立蒙已聯繫律師，或會對涉事賓客提出控訴。

最新影片推介：【活得健康啲】5歲女童單邊乳房脹痛揭性早熟 家中常用塑膠器皿香薰精油

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣