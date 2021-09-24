【周本好去處】2021古蹟周遊樂暨巡迴展覽　了解香港歷史瑰寶及建築特色

▲ 2021古蹟周遊樂暨巡迴展覽展示香港不同時代的歷史瑰寶。(展局文物保育辦事處提供)

「2021古蹟周遊樂暨巡迴展覽」即日至10月31日，介紹11個政府歷史建築活化項目，並提供免費導賞團，巡迴展覽展至12月31日舉行。

▲ 元創方（荷李活道前已婚警察宿舍）。(發展局文物保育辦事處提供)

發展局文物保育專員辦事處發言人表示：「這次活動介紹的政府歷史建築活化項目彰顯政府與非牟利機構合作的保育成果，當中不少項目更獲得聯合國教育、科學及文化組織亞太區文化遺產保護獎的獎項。我們希望透過是次活動，鼓勵公眾參觀及欣賞這些橫跨不同時代的歷史瑰寶，了解其歷史和建築特色。」

▲ 香港浸會大學中醫藥學院－雷生春堂（雷生春）。(發展局文物保育辦事處提供)

參與的歷史建築包括第一至第三期「活化歷史建築伙伴計劃」的項目如下：

1.大澳文物酒店（舊大澳警署）

2.香港浸會大學中醫藥學院－雷生春堂（雷生春）

3.YHA美荷樓青年旅舍（美荷樓）

4.饒宗頤文化館（前荔枝角醫院）

5.綠匯學苑（舊大埔警署）

6.石屋家園（石屋）

7.We嘩藍屋（藍屋建築群）

8.香港新聞博覽館（必列啫士街街市）

9.香港青年協會領袖學院（前粉嶺裁判法院）

10.虎豹樂圃（虎豹別墅）及「保育中環」措施下的元創方（荷李活道前已婚警察宿舍）。

▲ YHA美荷樓青年旅舍（美荷樓）(發展局文物保育辦事處提供)

活動期間將提供免費導賞團，名額先到先得。公眾亦可於開放時間到訪，並收集設計獨特的紀念蓋印。巡迴展覽將在以下政府場地、商場和博物館舉行：



＊鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場（9月27日至10月5日）（待定）

＊尖沙咀香港文物探知館大堂（10月1日至31日）

＊荔枝角D2 Place二期地下電梯大堂（10月11日至11月10日）

＊中環國際金融中心一期第一層中央大堂（11月15日至29日）（待定）

＊中環展城館地下專題展覽區（12月1日至14日）

＊灣仔入境事務大樓一樓大堂（12月1日至31日）

＊銅鑼灣時代廣場有蓋廣場（12月3日至12日）

巡迴展覽亦將在以下公共圖書館舉行：



＊大埔公共圖書館及牛池灣公共圖書館（即日至9月29日）

＊北葵涌公共圖書館及粉嶺公共圖書館（10月1日至14日）

＊馬鞍山公共圖書館及土瓜灣公共圖書館（10月16日至31日）

＊荔枝角公共圖書館及香港仔公共圖書館（11月2日至15日）

＊黃泥涌公共圖書館及屯門公共圖書館（11月17日至30日）

＊駱克道公共圖書館及柴灣公共圖書館（12月2日至16日）

＊青衣公共圖書館及元朗公共圖書館（12月18日至31日）

活動期間，公眾可於參與活動的歷史建築和展覽場地、香港歷史博物館、香港文物探知館、香港藝術館、香港科學館、香港太空館、香港文化博物館、屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心、孫中山紀念館、茶具文物館、牛棚藝術村、東華三院轄下廟宇、香港旅遊發展局位於尖沙咀和山頂的旅客諮詢中心，以及香港國際機場免費索取「2021古蹟周遊樂暨巡迴展覽」小冊子。

有關活動詳情，可瀏覽文物保育網頁（www.heritage.gov.hk）或致電 2906 1559 查詢。

撰文：郭秀芳