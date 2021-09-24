【BB來了】麥雅緻第三度當媽媽　張頴康報喜：小蛋黃出世了

恭喜張頴康和麥雅緻再當爸媽！

麥雅緻為張頴康誕下第三胎「小蛋黃」，之後便於網上分享孕照，宣告迎來五星戰隊的好消息！張頴康亦有公布喜訊，且感謝太太麥雅緻，更承諾會負責所有粗重事。

麥雅緻懷胎已約9個月，與丈夫張頴康第3度為人父母。

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▲ 張頴康宣布做爸爸。（取自IG）

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張頴康於社交平台分享與初生BB的合照，並報喜：「『母子平安』小蛋黃出咗世喇！又一次辛苦老婆！多謝老婆！我愛你❤️所有粗重嘢等我嚟頂！#HAHA之家 @angie617」

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剛剛分娩的麥雅緻亦有更新社交平台，並說：

分享一下我們上個月拍攝的孕照，由我們倆，變一家三口，四口之家，即將迎來五星戰隊，加埋婆婆一起六神合體，

無論怎樣，我們的心緊扣在一起！ ❤

感謝 MY HEMA BABY Photography － Newborn Baby photography 專業初生嬰兒上門攝影 影樓攝影

用心為我們拍攝！ @myhemababy_newborn_photography

#哈哈之家 #爸爸都很喜歡這輯照片

二人於2012年結婚，育有一名7歲女兒張雅喬及3歲兒子張迅橋，如今「小蛋黃」剛剛出生便湊成了幸福的五口之家！

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