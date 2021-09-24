【魷魚遊戲】李政宰憑Netflix劇人氣急升　操肌翻身與鄭雨盛創經理人公司

▲ 韓國史上最年輕影帝曾被奚落過氣，李政宰操肌翻身與鄭雨盛創經紀公司。

於Netflix上架的韓國劇集《魷魚遊戲》近日成劇迷熱話，更打破紀錄成為首套登上Netflix全球排行榜第二名，飾演主角成奇勳的48歲李政宰再度被「起底」。

當年以27歲之齡成為韓國史上最年輕影帝的李政宰，亦曾歷過事業低谷，憑電影《下女》翻身後，和好友鄭雨盛創立經紀公司，另外與跟集團千金女友拍拖12年感情穩定，現在絕對是愛情事業兩豐收。

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▲ 李政宰近日憑《魷魚遊戲》人氣再度急升。（Netflix圖片）

星探發掘李政宰入行

現年48歲的李政宰在年輕時候捱過不少苦頭，父母於富家出身，李政宰的外婆與爺爺分別經營酒廠和任職醫生，但後來家道中落，李政宰出生時家裡的經濟狀況極差，就學時還曾經因為付不出學費，當著全班同學面前被挨打。

成績欠佳的李政宰被美術老師發現他的天份，轉送到美術學院升學，但因為學業成績未有好轉難以升讀大學，轉而到職業學校學習室內設計及建築，為減輕家中壓力，李政宰到咖啡店打工賺取學費，身形高大帥氣的他亦因此被星探發掘入行拍廣告及影視作品。

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▲ 李政宰西裝骨骨的模樣。（網上圖片）

出道即展光芒

1993年，由接拍廣告開始幕前工作，李政宰憑著外貌得到了很多工作機會，翌年演出電影《年輕男人》令他一口氣包攬百想藝術大賞、大鐘獎、青龍獎三座新人獎。

另外，他亦參演的劇集《沙漏》亦打破高收視率，人氣力壓同劇男主角崔民秀，同年獲得百想藝術大賞電視部門新人獎的肯定。

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▲ 在《魷魚遊戲》與平日的裝扮相距甚遠。（Netflix圖片）

捱義氣擔公司債務

人氣與獎項皆有收獲的李政宰選擇於1994年入伍當兵，1996年退伍後重返電影界。

但翌年遇上金融風暴，其經紀公司面臨破產，義氣當頭的他決定分擔公司債務，而他個人的經濟狀況亦非常緊拙，唯有向電影公司提前取得三部電影的片酬，渡過難關。

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▲ 48歲的李政宰保養得宜。（網上圖片）

人氣一度大跌

捱過經濟難關後，李政宰於1999年憑著電影《沒有太陽》、以27歲之齡奪得青龍獎最佳男主角，成為韓國史上最年輕影帝，更今仍無人能夠打破此紀錄。

不過，此後他再次面臨另一個事業低潮，所接拍的劇集和電影票房慘淡，更被觀眾指他「過氣」，難以再有新突破。

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▲ 李政宰當年憑《沒有太陽》封帝。（網上圖片）

經歷10年低谷，李政宰於2009年參演電影驚慄情色電影《下女》，與全度妍有不少親熱情節，李政宰大曬結實肌肉，電影打入康城主競賽單元，票房叫好叫座，成功令他谷底翻身。

接連在作品《神偷大劫案》、《與神同行》、《暗殺》等等獲得好評，近日再憑《魷魚遊戲》令人氣再度急升，他亦會首度參演自編自導的電影《HUNT》，與好友鄭雨盛再度聯手合作。

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講到鄭雨盛，二人當年在《沒有太陽》中結緣，更發展成「至親好友」，曾一起經營時裝生意，2016年更一同創立經理人公司Artist Company，旗下藝人包括裴晟佑、廉晶雅、朴素淡等。

於2021年李政宰與鄭雨盛更一同購入價值330億韓元的清潭洞物業，之前接受訪問時，更透露他們曾經一星期見面7次，關係甚至比家人和伴侶更為親密。

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▲ 李政宰與鄭雨盛的關係好比家人和伴侶。（網上圖片）

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感情生活方面，李政宰曾經和被封「最強小三」的金敏喜相戀，二人因合作電影《純愛譜》而結緣，2003年公開戀情，4年後宣布分手，當時李政宰更被指因為失戀而借酒消愁。

及後於2015年被傳媒爆出與大象集團千金任世玲熱戀，據知二人早於2005年已結識。

▲ 拍拖12年女友任世玲。（網上圖片）

一直未婚原因

但礙於當時女方與三星集團獨子李在鎔的太太，所以沒法發展。

直到2009年女方與李在鎔離婚後，李政宰才開始與任世玲深入認識並交往，至今相戀2012年，李政宰曾表示未有與對方結婚是為保護女友，不想她登上版面被討論。

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