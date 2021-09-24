【潮流速報】KOLON SPORT聯乘POLIQUANT大玩解構潮流　推出一衣多穿戶外機能服飾

▲ 韓國時尚戶外品牌KOLON SPORT攜手日本新銳設計師品牌POLIQUANT重塑經典。（圖片由KOLON SPORT提供）

韓國時尚戶外品牌KOLON SPORT聯乘日本新銳設計師品牌POLIQUANT推出「FLASHBACK」系列重塑經典，於戶外和機能設計互相融合，共同回溯經典，結合當下潮流趨勢，賦予戶外單品更多的穿搭和潮流屬性。

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全新聯乘系列以「FLASHBACK」為主題，並以KOLON SPORT的LIFE TECH和ANTARCTICA LITE兩款經典產品為設計原型，與POLIQUANT兩位主理人精湛的機能設計手藝互相結合，打破了傳統戶外服飾設計的固有觀念，注重功能性的同時，讓戶外服飾也可以潮流自在。

另外，值得一提的是，此次聯乘設計更是將「解構」的潮流新元素完美融入，產品不但可以一衣多穿，而且可玩性極強，兼具功能性的同時讓造型感和配搭性達到最大化。

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責任編輯：王芷瑩