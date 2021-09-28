【升中面試】前拔萃小學主任教升中面試秘技    獨創黃金三點法啟導學童思考邏輯

▲ 面試的必問題是「自我介紹」，需要加強訓練。(被訪者提供)

新一年開學，如家有升中子女的話，亦是時候要替他們預備報名心儀的直資或私立中學面試了。坊間有很多不同形式的升中懶人包，不外乎教禮貌、態度、注意事項等較外在技巧。但曾是拔萃小學主任的Claudia 綜合了多年來的教學心得，歸納了9類面試中必問題目類型， 讓學可生作針對性的準備，提升信心之餘，對日後的學習亦有長遠的幫助。

資優教育中心創辦人的 Claudia (下稱 Ms Chu)，擁有英語教育碩士，曾於全日制學校教授英語及參與課設計10多年，經驗豐富。她說升中面試裏如學生能表現出良好態度、有禮貌和合宜的儀態，當然都重要。然而最核心的還是學生要在面試時發揮到個人的獨特觀點，因老師會透過傾談，了解學生的價值觀、思維及性格等，話題包括時事、日常或校園生活、家人及朋友等。

▲ 升中試內的小組討論，需要兼顧的思考能力較多。(被訪者提供)

思考問題的層遞法

經過多年的實踐培訓經驗，她特別設計了一個名為「黃金三點法」和「面試過三關」桌上遊戲，透過實踐及遊戲中，容易地掌握重點、沒壓力地學習。

她解釋：「這個『黃金三點法』屬於層遞法形式，即答問題前，先從第一個層『我』出發去思考問題，然後進入第二層的『身邊的人』，再到第三層的『社會/世界』。」

Ms Chu 引出例子如何運用此三點法，她的問題是「香港如何變得更美好？」，參考示範如下：

第一層「我」：「我認為要從自身出發，做好自己本份，提高自己的能力和價值，才能在有機會的時候貢獻香港。

第二層「身邊的人」：「我也會嘗試影響身邊的人，例如在周末假日時，會鼓勵家人和朋友跟我一起去做義工，貢獻社會。助人為快樂之本，如果我們都變得更快樂，香港也會更美好。」

第三層「社會/世界」：「香港社會上一直存在不同觀點，我認為社會各界可以加強溝通、真誠交流，不斷尋找大家都能接受的方案，這樣香港一定可以繼續進步，變得更美好。」她說用這種方法答題目，會讓人覺得學生有宏觀的思考能力，及邏輯性強。

▲ 這是Ms Chu設計的「面試過三關」Board Game。 (被訪者提供)

面試必問題目類型

除此之外，她歸納了 9 類面試中必問題目類型，也是資料充足，應用示範夠多元化。「9 類問題大致上是是非題、開放式題、1分鐘短講中又會分有3個詞語創作的分別、或選擇題(有及無選擇揀選)兩款等。其中的開放式題是4星難度，因範圍廣闊，但都有些答題框架可依循的。」

她續道：「大部分答案都以正能量為大前提，當中要加入原因、經歷、感受、得著，最後才下結論。」至於是非題也是常見的面試題目，「是非題相對會容易處理些，只有正反兩方，學生宜先作正反兩方面的分析，才說出自己的選擇，最後道出自己的選擇原因。這樣便會令人有一種全面性的個人分析。」

不過，論到最難的要算是小組討論了，「因為牽涉到要回應不同的觀點，先要扼要地表逹觀點技巧，繼而作出不同意與同意的觀點回應，進行歸納法，還要做協調者角色，對一個小六學生來說實在有難度。」

難怪一教到此題目，Ms Chu 也特別要圈出多項基本注意重點，但她強調小組討論的目的，其實是學校會找一些具領導才能、懂得聆聽、會接納他人意見、尊重別人的學生，而不是要在討論中爭勝作為結果。

▲ Ms Chu特別設計了一個名為「黃金三點法」和「面試過三關」桌上遊戲，透過實踐及遊戲中，容易地掌握重點、沒壓力地學習。

自我介紹的重要

除了以上提及過的面試題目型外，還有一條是必要的「自我介紹」題。Ms Chu 提到如何有效地介紹自己，是給老師良好印象的基礎。 她羅列出自我介紹的主要結構，包括打招呼、自己姓名、就讀小學、居住地址、個人興趣 (原因/經歷)、喜愛科目(原因/經歷)、父母工作、獲奬經歷、選該校原因等等。

「相信每個家長都懂得教小朋友以上的事項，但對於一些 內向、寡言的孩子來說，就顯得有難度。所以適宜由小當習慣做起，簡單如早上向人說早晨，別人幫忙後說謝謝都是基本日常生活禮儀，而不應有目的。另外，她又提到父母工作一項，家長們不妨讓子女知道自己的工作的正式名稱和種類，因為她發覺有不少學生都不知道自己父母的工作，大多都是講到在哪裏工作而已，如學生能清楚知道父母的工作性質，也正好反映出當中的親子關係如何。」她說。

▲ 自創的英語桌上遊戲卡，能提升學生認識及英語會話的能力。(被訪者提供)

至於選校原因，她認為最好是和子女一起揀，「盡管家長們覺得子女還太小，其實不妨多和他們講解下揀校的原因，全家人抽點時間去找學校資料，讓子女們自然地對所選的學校有好奇心，慢慢明白父母的選擇為何。」

正因為面試首誡是胡亂作答，對於不熟悉的問題，應禮貌地表示不太清楚。「試想想如果學生對所選的學校沒有認識，或根本只是父云母云，沒有經過自己的認知來背誦作答問題，只會帶來反效果。」

最後，Ms Chu 不忙提醒父母，面試訓練不是一促即蹴，宜預先計劃，「小六生開學後的學習會變得忙碌，又呈分試、校內考試、課外活動等，所以宜早點開始嘗試練，如升小六前的暑假，當然小五，甚至小四也是適當時候，始終讓小朋友愈早裝備好自己，他們便會愈有自信去把握好機會的。」

記者：郭秀芳