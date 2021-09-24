【挽留人手】醫管局延長員工退休年齡至65歲　凌霄志料作用不大

▲ 公共醫療醫生協會會長凌霄志。（資料圖片）

醫管局昨日宣布挽留人手方案，包括延長員工退休年齡至65歲，以及新增副顧問護師職位（即看：【下一頁】）。公共醫療醫生協會會長凌霄志指，醫管局在2015年已推出「退休重聘計劃」，現時提出延長退休年齡解決人手不足問題只是將計劃重新包裝，相信效用不大，又希望退休後延任的員工可做臨床工作而非管理工作。

醫管局主席范鴻齡昨透露，去年4月1至今年3月31日的醫生離職率為4.1%，而去年7月至今年7月則升到4.9%。凌霄志今早（24日）接受訪問時，指范認為年輕醫生因想到私營市場工作而致「好難挽留」的想法是太過消極；至於當局為了挽留人手，而決定延長員工退休年齡至65歲，他就指局方一向有「退休重聘計劃」，而今次新推出的計劃，只是重新包裝、提前與員工討論，希望延長他們的僱用期，惟他坦言並非所有人都想60歲後繼續工作，相信涉及的人數亦不多。

他又希望當局可以承諾，有關職位屬額外增設職位，例如有顧問醫生延遲退休，不會影響原本中層員工的升遷；另希望退休後延任的員工可做臨床工作而非管理工作。

至於局方將新增副顧問護師職位以挽留人手，香港護士協會秘書長何鴻坤於同一節目中，指這項措施可以挽留到部分人手。他說，由於護士職級多且層層相連，希望當局可以增加晉升階級以挽留人手；另認為如要改善護士人手問題，應考慮在護士入學時，已要增加學額。

何鴻坤又指，副顧問護師職位與病房經理的工作性質不同，難以比較，其中副顧問護師主要負責臨床工作為主，病房經理則負責人事管理、發展及培訓等工作，他又同意多一個階梯予員工選擇，有些員工亦可以考慮轉換不同工作。

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記者：郭詩詩