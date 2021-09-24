【美食速報】半島酒店新開高端Omakase午市$880起　米芝蓮大廚主理+日本直送高質食材+富士山天然水壽司飯

▲ 近日，全新高端日本料理《釧》於香港半島酒店開幕。（圖片來源：《釧》官網）

在香港也能透過舌尖去旅行！近日於香港半島酒店開幕的全新高端日本料理《釧》糅合傳統及創意，由米芝蓮星級團隊主理，每天嚴選由日本魚市場直送的高質鮮活海產，搭配世界各地搜羅的矜貴食材入饌，如德國的鱘龍黃金魚子醬、法國的藍龍蝦及三重縣的鮑魚等等，加上獨有烹調手法，相信能為喜歡吃Omakase的朋友帶來驚喜！

▲ 日本料理《釧》位於半島酒店地庫1樓。（圖片來源：《釧》官網）

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全港首間日本餐廳採用富士山天然水製作壽司飯

《釧》更是全港首間日本餐廳，採用源至日本富士山山頂的天然水以製作壽司飯，天然水沒有經過過濾，入口更為香甜，食出真正日本風味。《釧》分別提供午市及晚市廚師發辦套餐，午市每位由HK$880起，晚市則由每位HK$1,980起，新店開幕至今常常爆滿，大家體驗前記得敬請預先訂座。

由星級主廚親自主理

品味饗宴由3位星級主廚親自主理，包括曾主理米芝蓮一星餐廳 Shinji by Kanesaka Macau 之日籍大廚富山幸人 (Yukihito Tomiyama)，擁有超過 25 年日式料理經驗，以嚴選高質食材及獨有烹調手法，呈現出食材最鮮活滋味！

壽司部總廚鍾景勝師傅 (Ricky Chung) 曾跟隨日本名廚松戶利雄學藝，擅長江戶前料理及在傳統食材中加入新元素，曾效任多間中港韓日名店，包括壽司芳，竹壽司及鮨雄等。

另一廚部行政總㕑歐偉邦 (Jason Au) 則曾於紐約、杜拜及上海多間新派日菜食店擔任主廚，包括 NOBU 及HAKU，為料理創作上帶來國際級的嶄新嘗試！

特色頭盤

星級推介包括頭盤「牡丹蝦餅」，大廚以北海道的牡丹蝦過篩後剁成 Carpaccio，伴以岩鹽作簡單調味，入口濃厚甘甜，令人一試難忘。

入口鮑魚鮮味滿溢又帶點海水鹹香的「蒸鮑鮑魚肝醬」採用三重縣頂級赤鮑入饌，經 8 小時的蒸煮後鮑魚保留著最佳鮮味，肉質飽滿彈實，配上大廚親自調配研煮的鮑魚肝醬，口感豐富而不膩。

另一主廚推介「日本生蠔白鳥貝蕃茄冷湯」，以生蠔破格反傳統製作成冷湯，入口濃滑細膩的生蠔配上由日本空運直送的白鳥貝，絕對是味蕾上的新衝擊！

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特色主菜

主菜「海膽魚子醬松葉蟹啫喱」，以北海道的豐美甘香、入口即溶的甘甜馬糞海膽作主角，配以萬分之一的德國鱘龍黃金魚子醬及鮮甜滑嫩的松葉蟹啫喱，綴以乾松露及閃耀亮眼的金箔，整個菜式擺盤精緻悅目。

至於另一主菜「法國藍龍蝦配安鱇魚肝醬」，藍龍蝦煮至5成熟後仍保持原有的水份，蝦肉厚實而清爽，製作成泡的安鱇魚肝醬散發陣陣幽香，味道更為濃郁，配上天然甜美的南瓜泥，層次豐富同時將鮮味加以提昇。

饕客亦可選擇以魚產為焦點的「甘鯛立鱗燒配香草青椒醬」，炸得香脆可口而不油膩的甘鯛伴以微辣的香草青椒醬，開胃之餘又不失魚鮮的嫩滑口感！

星級美饌當然少不了惹人垂涎的「炭燒 A4 和牛柳配柚子松露醬」，以宮崎縣的 A4 和牛，煎香後加上竹炭粉於炭爐上燒，烹調後令肉質軟嫩多汁，肉質鬆軟細滑，入口油香四溢又不失濃厚肉味，巧妙地配上特意調製的柚子松露醬，加上炸脆的新鮮日本牛蒡，整體口感瞬間昇華。

手藝精湛不凡的團隊亦會以時令及季節限定食材即席製作多款壽司，包括金目鯛、赤身漬、Otoro、小肌、車海老及鯖魚卷等。

Kushiro釧

地址：九龍梳士巴利道半島酒店地庫1樓BW1，BW3及BW5號鋪

營業時間：12:00 – 15:00；18:00 – 22:30 (星期一至日)

訂座電話：2957 8838 (15:00 – 17:00)

WhatsApp訂座：6202 6666

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責任編輯：王芷瑩