【反中亂港】外交部發表逾8000字共五大項目清單　斥美方干預香港事務

▲ 外交部今日（24日）在網站發布一份逾8,000字、共102項的「美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單」。（外交部網站截圖）

外交部今日（24日）在網站發布一份逾8,000字、共102項的「美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單」，清單列出美國自2019年以來在涉港問題上的行動，全文可參閱網站。

清單分五類，第一類共4項，指美國炮製涉港法案，抹黑中方對港政策，插手香港內部事務，肆干涉中國內政。

第二類有14項，指美國實施制裁，妄圖阻撓香港國安法和中國全國人大有關決定在香港順利實施。

第三類共48項，批評美國污蔑詆毀特區事務，妄議香港警方執法行動，破壞香港繁榮穩定。

第四類有25項，指美國包庇支援反中亂港分子，為其兜售港獨主張、散播政治謊言提供平台。

第五類共11項，提及美國糾集盟友聯手干涉香港事務，通過發表聯合聲明等方式對香港事務說三道四、指手劃腳。

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記者：曾卓鋒