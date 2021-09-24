【魯豫有約】謝霆鋒跟父母曾關係疏離　當年首奪影帝謝賢打牌沒理會

▲ 謝霆鋒談及跟父母關係。

謝霆鋒主演《怒火》在內地收近13億人民幣，相當賣座，而霆鋒近日亦忙於在內地宣傳新戲，日前他接受《魯豫有約一日行》訪談，罕有地談及家庭，並自爆曾跟父母關係疏離。

現年41歲的謝霆鋒，在18歲前已出道，多年來在音樂和電影上創下不少佳績，在演藝圈20年，俏臉依然不變，主持人陳魯豫在節目中直問他會不會有偶像包袱，霆鋒說一早已放下。

▲ 謝霆鋒接受《魯豫有約一日行》訪問。（取自微博）

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明白要放下誘惑

他稱：「所謂的偶像、明星，其實遲早還是會被遺忘的。基本上我天天都在體會的。」霆鋒以父親謝賢做例子，表示：「只要我碰見他，他都會跟我說『你有沒有工作啊，有沒有甚麼要幫忙的，我又沒用，我又沒錢，找個事情讓我來幹一下，《鋒味》不是可以讓我來幫個忙嗎？』我已經太知道，如果自己不能夠放下所謂的五光十色，所有的這種注意力的誘惑，就會像他這樣。」

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霆鋒坦言都今日還會在意是否紅，但會看得透徹。「我相信大家都會希望紅吧！現在的乍紅跟以往的乍紅，是不一樣的。我們以前可能一天十來個通告，面對着幾百人，簽名會幾千人已經非常厲害了，現在動不動鏡頭後面數據是直播來個三千萬，世界不一樣。」

霆鋒又在節目談及跟家人的關係，自認年少反叛，跟父母關係疏離，至近年才因為美食而改善。「我跟父母的關係其實一直都很遠的，我14歲就開始在日本去學習音樂，然後16歲就開始工作，我是到開始了美食之後才發現這個是可以變成一個交流的平台。」

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魯豫問謝賢又讚過他是好演員嗎，霆鋒卻說起十年前憑電影《綫人》勇奪最佳男主角，指當時拿獎後其實想在台上跟他道歉，之後打電話給父親問有沒有看，謝賢說沒有，因正在打牌，之後他問媽媽，狄波拉指謝賢根本就不知道兒子拿獎。

霆鋒又指自己跟母親一樣沒安全感，所以才會像八爪鱼一樣不斷學習新東西，正是這樣才造就了今日的成績。

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