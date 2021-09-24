【打針獎賞】香港銀行公會公布抽獎結果　65位幸運兒各得10萬元簽賬額或購物券【附名單】

▲ 香港銀行公會公布抽獎結果，65位幸運兒各得10萬元簽賬額或購物券。（香港銀行公會網站截圖）

本港疫苗接續計劃展開，各大機構推出疫苗獎賞及抽獎，以鼓勵市民接種新冠疫苗。香港銀行公會6月初公布，會員銀行將會合作推出疫苗抽獎活動，送出多份價值10萬元的簽賬額或購物禮券，總值650萬元，讓已完成接種2劑疫苗人士參加。香港銀行公會今日（24日）公布65名得獎幸運兒。

公會於上周五（17日）抽出得獎者，大抽獎的得獎者將由專業電腦系統隨機抽出，並由一家獨立會計師事務所進行程序審查及見證抽獎過程，抽獎結果將於今日在抽獎網站公布，並於同日在星島日報及英文虎報刊登，得獎者亦會獲得個別通知。

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公會日前宣布，舉辦「香港銀行公會新冠疫苗接種大抽獎」。是次抽獎設有65份獎品，各值10萬港元，合共650萬港元，由31家會員銀行贊助，於7月26日上午10時起在網站接受登記，網站於同日開放，9月13日下午5時截止。

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記者：陳麗娜