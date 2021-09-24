【痛失至親】入獄半年痛失母親姐姐最後一面　兒子悲痛跌坐墳前抱墓碑嚎哭

▲ Arini出獄後，才得悉母親和姐姐先後離世，令他大受打擊。

生命無常，要珍惜與至親相處的時光。馬來西亞一名男子因犯罪入獄半年，沒想到在他被囚期間，母親和其中一名姐姐先後離世，一出獄就被帶到兩座墳前，他難以接受天人永隔的事實，悲傷地抱著墓碑放聲痛哭。

據馬來西亞媒體報道，當地網絡最近瘋傳一段TikTok影片，一名身穿黑色上衣的男子Arini，被姐姐Hera Elestra帶到一座墳地，並告訴他母親在3個月前離世，但當時Arini還在獄中，媽媽來不及見他最後一面，抱憾離世。

得悉噩耗，Arini悲痛不已，跪在墳前抱著母親的墓碑嚎啕大哭，並大喊著「媽，我回來了」。正在拍攝的姐姐Hera看到弟弟如此傷心，也忍不住泣不成聲。然而，Hera一邊安慰Arini，一邊還帶來一個壞消息。

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原來，在Arini出獄前10天，另一名姐姐也離世，令Arini再受打擊，跌坐地上崩潰大哭。Hera解釋，由於Arini服刑的監獄與家中距離遙遠，疫情期間馬來西亞實施行動管制，因此他們無法把親人離世的消息告知弟弟。

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雖然Arini過去因為犯錯而入獄，Hera仍希望弟弟能汲取教訓，往正確的道路前進。不少網友也紛紛留言為Arini打氣，希望他能洗心革面重新做人，不要辜負亡母不姐姐對他的期望。

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責任編輯：王明芳