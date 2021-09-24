【挽留人手】醫管局安排延任人員於前線服務　編制外工作不影響其他員工升遷

▲ 醫管局推出措施紓緩人手流失，包括延長前線醫護人員的僱用年齡至65歲。（資料圖片）

醫管局昨日宣布挽留人手方案，包括延長員工退休年齡至65歲，以及新增副顧問護師職位（即看：【下一頁】）。

醫管局人力資源主管麥志偉說，現時壓力主要來自提供前線病人服務，因此希望延任員工多做前線工作，相信延任前做管理工作的資深員工，憑以往經驗及能力可以適應。麥志偉指出，醫管局或會在同事達55歲時開始與他們商討，詢問他們意願，讓他們有充夠時間考慮，他們可以選擇60歲後以兼職或全職形式工作，甚至休息一下再回到醫院工作亦可。另外，延任人員可一次過延任至65歲，不用擔心要逐年討論延任問題。他又指出，延任人員在編制外工作，不影響其他員工的升遷機會。

對於員工流失問題，麥志偉表示，人手流失有不同原因，醫管局都想盡力解決，又指出局方會一直培訓醫生及護士，目前醫學院名額正增加，加上當局計劃引入海外醫生，醫管局亦盡量安排內部晉升，吸引同事留下，相信延任措施亦有助解決人手流失問題。

另外，醫管局將新增副顧問護師職位，醫管局總護理行政經理潘恩榮說，副顧問護師亦須於前線工作、輪班及上夜更，相信新職位可強化護士架構，臨床護士亦可增加晉升機會。

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記者：黃悅晴