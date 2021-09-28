【勵志人生】不停跳入「不適圈」學英文再進修 32歲當中菜主廚以德服人：要嚴己寬人

▲ Edwin在32歲便晉升主廚，希望能將中菜推上國際舞台。

中菜的烹調方法，煎炒煮炸炆燉焗，千變萬化；中菜食材、刀工和配搭，對中廚師來說都有嚴厲的要求。國金軒行政主廚鄧浩宏（Edwin），自小受媽媽的啓發對烹飪產生興趣，他從酒店打雜做起，不停鑽研新派中菜，32歲已經晉升成為主廚。Edwin對中菜的執着不僅只限於廚藝，他不停跳入「不適圈」，自我增值學習英文，希望將中菜推廣到國際舞台，更計劃讀學位戴上四方帽。

Edwin與中菜的淵源，或多或少受到媽媽的影響。Edwin的媽媽年輕時任職點心師傅，後來在家中幫人照顧孩子，「屋企當年連同我同弟弟，最多的時候有9個小朋友。」為了減輕媽媽的負擔，當時年僅7歲的他開始拿起鍋鏟，在媽媽的指導下煮午餐，有時還落街去買菜，潛移默化中開始對烹飪產生興趣。

▲ Edwin自小受媽媽影響愛上烹飪。（受訪者提供）

正式踏上廚師生涯，則在當年中學會考後。談及當初選擇到VTC學廚的決定，Edwin坦言自己當年對讀書不感興趣，中四那年更一度重讀，最後會考只有6分，「我當時有兩個打算，要不去做髮型師，要不去做廚師，最後選擇了去VTC讀廚。」他在訪問中更不時提及媽媽對他的影響，「媽媽沒有提過想我們做咩，反而經常跟我們說行行出狀元！」

行行出狀元這句說話，也在Edwin的身上完美演繹。他相信萬丈高樓從地起，在VTC學廚期間已經開始炒散，18歲畢業後便正式入行，新人入行難免要從打雜搬貨做起，他別人落場休息時到賭場休閒，他則回到廚房跟俗稱「將軍」的師傅學烹飪，後來輾轉過多間酒店後廚學師，當過「上雜」、做過「打荷」」，32歲便晉升成為主廚。

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受師傅啓發以德服人

年輕輕輕當上主廚，無論廚藝或管理都挑戰重重，尤其是面對中菜廚房中的老師傅。除了媽媽對他的影響，Edwin還特別提到陶國檢師傅，他從對方身上不僅學到廚藝，還學懂廚德及廚政。

陶國檢師傅教識我要以德服人，首先要做到嚴於自己寬於他人，要放大同事的優點，不要執著於缺點，要善待同事。

以德服人，他樂於接受任何人的質疑批評，鞭策自己更加努力，用實力去贏得對方的敬畏和尊重。Edwin強調，每一道菜都要對得住客人，更形容廚房如同戰場，「主廚要親自落場和團隊合作打仗，令到同事工作時毫顧慮，才可以有好的出品。」他也提及，以往師傅閙徒弟的溝通方式，已不適合新一代的廚師，必須要「和」才能令團隊歸心。

味道是個和字，餐廳是個家字，家和萬事興！

▲ Edwin去年報讀大師班，烹飪造詣和增進管理知識。（受訪者提供）

自學英文冀講述中菜背後故事

中廚或許給外界的印象是學識不多，Edwin則不停進修增值，他指自己早年被VTC高層一句說話「中菜廚師可以走出廚房、走出餐廳，更加應該走向國際」啓發，他走出廚房聽取食客的意見，他難忘曾經當眾被食客批評45分鐘，他接受意見重新再煮、根據客人的意見改進，他甚至熟記每個熟客的口味，以「家」」的味道美食俘虜客人的味蕾。

他去年走出餐廳，報讀中華廚藝學院大師級課程，提升烹飪造詣和增進管理知識。為了令中菜可以走出國際，Edwin更聘請外籍家教學習英文，目的是希望能親自與國際食客交流，雖然上班時間長工作累，但他每天下班後會特意提早幾個站下車，邊聽英文邊走路回家，

中菜博大精深，我希望自己能夠親自向國際介紹中菜的食材、配搭及故事，將中菜推廣到國際的舞台。我還打算讀個學位，希望日後家中除了有自己戴廚師帽的相片，還有戴上四方帽的相片。

▲ 以皇帝蟹鉗烹調的得獎菜餚「稻穀，望潮」，菜式名字便是Edwin結合文學所改。（受訪者提供）

目標看似很遠大，但他不停跳入「不適圈」，在推動中菜走上國際舞台的過程中從未停下腳步。中學時對讀書不感興趣，現時卻愛上閱讀尤其喜歡歷史書，Edwin指從書本中領悟到很多人生的道理，「我們要勇敢跳入不適圈，人生要有目標才又動力，更加要給動力自己去完成。」他更推陳出新將文學融入菜式，透過菜式的名字引起食客的興趣，繼而配合味覺及視覺，從中感受到中菜的博大精深。

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記者：鄺嫻