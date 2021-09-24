【我家無難事】阮浩棕演少年關禮傑勇救楊卓娜　「上等人」梁舜燕孫仔喇沙畢業

▲ 阮浩棕在《我家無難事》勇救楊卓娜。

在TVB新劇《我家無難事》在昨晚（9月23日）的劇情講關禮傑飾演的郭忠石，回憶當年如何認識年青時的羅美蘭（楊卓娜飾），飾演少年郭忠石的阮浩棕（Nicholas）被網民指其戲內造型有點似鍾漢良，另有網民指他有陳曉東的影子。

在劇中，郭忠石第一次與羅美蘭接觸，是因為他想打劫對方。所以在演出時，阮浩棕要強行拉扯楊卓娜入後巷，然後把她逼在牆上。

Nicholas亦在個人社交平台憶述當日拍攝情況寫道：「好記得拍呢場戲因為我嘅動作唔夠順，卓娜比（畀）我fing咗埋牆好多次🥲辛苦妳啦」

《我家無難事》監製王心慰（Amy姐）對阮浩棕甚欣賞，表示：「幾年前見佢已經覺得佢好Charm，近年再見番佢，可能多咗人生閱歷，覺得佢成熟咗同Man咗，而且有種亦正亦邪嘅感覺，好適合演年青版忠石。」

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阮浩棕出身演藝世家

現年30歲的阮浩棕出身於演藝世家，其祖母正是「上等人」梁舜燕，而他的父親阮惠源及二叔阮惠熊分別為前亞洲電視監製與麗的電視演員，姑母阮曼莉和兄長阮浩鋒也是演員，他可說是「星三代」。

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名校學生科大畢業

不過Nicholas並不是從小已立志繼承衣缽入演藝圈，畢業於名校喇沙書院的他，之後入讀香港科技大學，本來打算畢業後投身銀行界，但畎為在學時修讀了「音樂與戲劇」課程，由此發現自己對這方有興趣，才決定向演藝業發展。

於是他在大學畢業後投考第27期無綫電視藝員訓練班，在2014年畢業後成為TVB藝人，曾主持兒童節目《Think Big天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》。

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曾壁咚蘇韻姿

在2017年，Nicholas離開TVB往北京發展，到2020年返回香港發展，並簽約成為邵氏兄弟旗下藝人。在今年於處境劇《愛．回家之開心速遞》演熊心如（蘇韻姿飾）相睇對像米剛，以一招壁咚心如而為觀眾留意。

阮浩棕之前亦有參演早前播出的《智能愛人》，飾演「反AI聯盟」成員阿Paul。另外，在未推出的新劇《隱形戰隊》演反恐特勤隊成員，可說有不少演出的機會。

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